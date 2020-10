Turengin junnusta kasvoi musiikkipomo ja mies, joka kiersi Daruden kanssa maailman

Kun Samppa Hartikainen oli nuori, Turengissa oli hyvä henki. Sitä tänään 50 vuotta täyttävä musiikkiyhtiöpomo aistii tänäkin päivänä kunnan rautatieasemalla kulkiessaan.

Hän on tullut lapsuusmaisemiinsa muistelemaan menneitä.

Musiikki hiipi hänen elämäänsä teinivuosina dj-hommien muodossa.

– Hämeenlinnasta löytyivät sen aikaiset dj-suuruudet Kukkosen Esa ja Topinojan Jussi. Heidän peesissään opettelin soittohommien ensiaskeleet.

Jos dj:t tänä päivänä ovat isoja artisteja, 1980-luvulla Hämeessä kierreltiin nuorison- ja työväentaloja.

– Iittalat, Hauhot ja Tammelat tuli käytyä läpi.

Lepakossa solmittiin suhteita

Oikeat kontaktit oikeaan aikaan koituivat Hartikaisen onneksi.

1990-luvun alun lama iski nuoreen yrittäjään. Hartikainen löysi Helsingin musiikkipiirit Elmun pyörittämästä Lepakosta.

Niinä vuosina hän tutustui esimerkiksi Juicea ja Popedaa edustaneeseen Jouko Karppaseen, ohjelmatoimistopioneeri Seppo Kahilaiseen ja Tavastian toimitusjohtajaan Juhani Merimaahan.

– Olin aina pitänyt itseäni myyntimiehenä. Sitä kautta syntyi innostus artistien myyntiin.

Juttu jatkuu kuvien jälkeen.

Lepakossa hän tapasi myös nykyisin Warner Musicin Australian toiminnoista vastaavan Niko Nordströmin, joka ehdott iyhteistyötä dj-artisti Jaakko Salovaaran kanssa. Tämä taas esitteli vuonna 1999 Hartikaiselle ”turkulaisen tietokonekorjaajan, joka oli tehnyt tosi kovan biisin”.

– Sovittiin treffit yhden hotellin aulaan, ja sinne tuli salskea nuori mies. Katselin, että mikäs kaveri tämä on.

Ville Virtanen – taiteilijanimeltään Darude – oli juuri julkaissut Sandstormin.

– Se oli vanha perinteinen kättä päälle -sopimus, ja minä ryhdyin myymään hänen keikkojaan.

Siitä alkoi näihin päiviin saakka kestänyt ystävyys, joka vei Hartikaisen vuosiksi maailmalle.

Juttu jatkuu faktan jälkeen.

Samppa Hartikainen Warner Music Liven johtaja. Syntynyt 5. lokakuuta 1970 Janakkalassa. Muutti 13-vuotiaana Hämeenlinnaan ja 2000-luvun vaihteessa Helsinkiin. Keikkaili 1980- ja 1990-luvulla dj:nä. Kulki kiertuemanagerina maailmalla Daruden suurimpina vuosina 2000-luvun vaihteessa. Vastaa edelleen Daruden Suomen toiminnoista. Perusti ohjelmatoimisto Popgramin, joka sittemmin fuusioitui Warner Music Finlandiin. On myynyt keikkoja useille eturivin artistille, muun muassa Antti Tuiskulle, Kaija Koolle, Samuli Edelmannille, Ellinooralle, J. Karjalaiselle ja Vesa-Matti Loirille sekä Don Huonot- ja Tehosekoitin-yhtyeille. Oli keskeisessä roolissa toteuttamassa Tiktakin, Bomfunk MC’n ja Tehosekoittimen comebackeja. Kesäkahvila harrastuksena Perheessä vaimo ja kolme poikaa. Asuu Hausjärvellä, jossa pyörittää harrastuksenaan Mommilan kyläpuoti -kesäkahvilaa. Haaveilee pidemmästä mökkilomasta tutussa kalastajakylässä Färsaarilla sitten, kun korona taas sallii matkustamisen.

Biisejä Sanin kanssa

Daruden kiertuemanagerin työtä Hartikainen kuvailee elämänsä isoimmaksi oppikouluksi.

Hartikainen kiersi Daruden mukana 40 maata muutamassa vuodessa läpi.

– Siinä oppi uudelleen kouluenglannin, ja oli se muutenkin melkoinen maailmanmatka.

Välillä kiertueilla esiintyi myös Sani, hämeenlinnalaistaustainen Saija Aartela, jonka kanssa Hartikainen on tehnyt yhteistyötä myös kahdestaan.

– Harrastuksenani on biisitekstien kirjoittaminen. Olemme Sanin kanssa tehneet biisejä muun muassa Suvi Teräsniskalle ja Samuli Edelmannille.

Idolsia ja Vain elämää

Kun Darude alkoi kiertää entistä enemmän yksin, Hartikainen alkoi pohtia omaa rooliaan.

– Mietin, että miksi hengaan mukana, kun Suomessakin varmasti töitä riittää.

Näin ei kuitenkaan heti käynyt. Hartikainen ihmetteli hetken uransa tulevaa suuntaa.

Sitten vanha tuttu Niko Nordström soitti ja kysyi, olisiko Hartikainen kiinnostunut uudesta tv-projektista.

Kyseessä oli Idols, ja Hartikainen yhtiökumppaneineen sai vastuulleen tv-formaatin finalistien kiertueet. Muutaman vuoden päästä Hartikainen jatkoi Vain elämää -konserttien tuotannossa.

– Siirryimme hallimittakaavaan. Viimeiset 10 joulua ovat menneet niissä merkeissä.

”Laskut eivät pelota”

Vuonna 2005 Hartikainen lähti Popgram-liikemerkillään mukaan Asko Kallosen, Niko Nordströmin ja Pequ Niemisen perustamaan HMC-musiikkiyhtiöön, jossa yhdistyivät levyjen julkaisu, kustannustoiminta ja keikkamyynti.

Pari vuotta myöhemmin HMC myytiin musiikkijätti Warner Music Finlandille, ja Hartikainen siirtyi vetämään yhtiön liveosastoa. Se on kasvanut kotimaisen musiikin suurimmaksi live-toimijaksi.

Hän kuvailee tähänastista uraansa vuoristoradaksi, jonka laskut eivät enää pelota eivätkä nousut huimaa.