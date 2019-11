Miia Antin valittiin Hämeen Kokoomuksen puheenjohtajaksi

Hattulalainen Miia Antin on Hämeen Kokoomuksen uusi puheenjohtaja. Hämeen Kokoomuksen piirikokouksessaan Asikkalassa tekemä valinta oli yksimielinen.Antin on toiminut aiemmin Hattulan kunnanvaltuutettuna ja kunnanhallituksen puheenjohtajana, maakuntavaltuuston jäsenenä, Hämeen kokoomuksen piirihallituksen jäsenenä ja...

Hattulalainen Miia Antin on Hämeen Kokoomuksen uusi puheenjohtaja. Hämeen Kokoomuksen piirikokouksessaan Asikkalassa tekemä valinta oli yksimielinen.Antin on toiminut aiemmin Hattulan kunnanvaltuutettuna ja kunnanhallituksen puheenjohtajana, maakuntavaltuuston jäsenenä, Hämeen kokoomuksen piirihallituksen jäsenenä ja kokoomuksen puoluevaltuuston jäsenenä. Hän on 45-vuotias ja ammatiltaan varainhoitaja.Hämeen kokoomuksen varapuheenjohtajiksi valittiin Kristiina Hämäläinen Hollolasta ja Raimo Salovuori Lahdesta….