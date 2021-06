Miia Nahkuri luopui Riihimäen kaupunginhallituksen puheenjohtajan palkasta, koska otti vastaan uuden työn – "Tavoittelen merkittäviä luottamustehtäviä jatkossakin"

Riihimäen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Miia Nahkuri on luopunut tehtävän osa-aikaisuudesta 15. kesäkuuta alkaen. Nahkuri on toiminut Riihimäen kaupunginhallituksen osa-aikaisena puheenjohtajana vuodesta 2017. Nahkuri kertoo luopuneensa osa-aikaisuudesta, koska hän on aloittanut uudessa työssä Suomen sosiaali- ja terveys ry:n erityisasiantuntijana. – Jatkossa aikaa luottamustoimen hoitoon on tietysti hieman vähemmän, mutta jatkan kaupunginhallituksessa normaalisti. Kuntavaaleissa 522 äänellä SDP:n ja…