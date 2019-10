Nuoret muuttajat ovat Hämeenlinnalle elintärkeitä – OP:n toimitusjohtaja Helin haluaa kaupunkiin lisää tapahtumia, musiikkia ja hyvää arkea

Tilastokeskuksen maanantaina esittämät, kritisoidutkin madonluvut Kanta-Hämeen tulevasta väestökehityksestä puhuttavat yhä – suorastaan puistattavat. – On se aika rujo kehitys. Tuo on näkymä, jos emme tee mitään, sanoo Etelä-Hämeen Osuuspankin toimitusjohtaja...

Tilastokeskuksen maanantaina esittämät, kritisoidutkin madonluvut Kanta-Hämeen tulevasta väestökehityksestä puhuttavat yhä – suorastaan puistattavat. – On se aika rujo kehitys. Tuo on näkymä, jos emme tee mitään, sanoo Etelä-Hämeen Osuuspankin toimitusjohtaja Mika Helin. Hämeenlinnan asukasluku pienenisi kahdessa vuosikymmenessä noin neljällä tuhannella, eli viimeaikainen muuttovoiton käänne olisi ohimenevä. – Pahinta on, että voimallisimmin vähenisi lasten ja nuorten…