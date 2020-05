Mikä ihmeen cis ja trans? Näillä termeillä keskustelet sukupuolivähemmistöistä loukkaamatta ketään

Susi Nousiainen kirjoitti omien kokemustensa pohjalta tietoteoksen sukupuolten moninaisuudesta. Kokosimme kirjasta keskeisimmät peruskäsitteet. Niiden avulla keskustelu aiheesta on helpompaa, eikä se sisällä tahattomasti värittyneitä tai vanhentuneita ilmauksia.

Alakouluiässä Susi Nousiainen alkoi ensimmäistä kertaa ihmetellä, miksi hän on tytön kehossa vaikka on poika. Murrosiän fyysisten muutosten keskellä hän alkoi oireilla vakavasti ja sairastui psyykkisesti.

Koulussa tämä näkyi ensin liikuntatunneilta lintsaamisena, sitten Nousiainen keskeytti lukio-opintonsa. Hän kävi kuitenkin lukion loppuun aikuislinjalla, valmistui ammattikorkeakoulusta kuvataiteilijaksi ja lähti lopulta opiskelemaan yliopistoon äidinkielenopettajaksi.

Kaiken tämän keskellä Nousiainen oli ehtinyt perustaa perheen jo nuorella iällä. Kun hän oli 25-vuotias kirjallisuudenopiskelija, Nousiainen tuli ulos kaapista ensin itselleen ja sitten myös muille. Hän erosi puolisostaan ja aloitti sukupuolen vaihtamiseen tähtäävän transprosessin.

– 31-vuotiaana minut on julistettu lisääntymiskyvyttömäksi ja pian myös mieheksi. Sen jälkeen olen saanut aloittaa elämisen tavallisena perheenisänä ja omana itsenäni, kahden lapsen vanhempi Nousiainen kertoo.

Hän on kirjoittanut omien ja tuttavapiirinsä kokemusten ja tutkimustiedon pohjalta teoksen Sukupuoleen katsomatta, jonka Atena julkaisi tänä keväänä.

Kirjassaan Nousiainen valottaa sitä, miten sukupuolivähemmistöön kuuluminen vaikuttaa moniin arjen kohtaamisiin.

Sukupuoli ei määritä seksuaalisuutta

Ensinnäkin on erotettava sukupuoli ja seksuaalinen suuntautuminen toisistaan. Nämä menevät monella iloisesti sekaisin.

Sukupuoli ei tuo mukanaan tiettyä seksuaalisuutta. Esimerkiksi transsukupuolisissa on yhtä lailla heteroita, homoja, lesboja, bi- ja panseksuaaleja kuin cis-sukupuolisissakin.

Tärkeää on myös puhua sukupuolista myös hyväksyvästi ja ajanmukaisilla käsitteillä.

Englannin kielen sanalla sex tarkoitetaan sukupuolen biologista ilmiasua, kun taas gender kuvastaa sosiaalista sukupuolta.

Puhuminen biologisesta tai sosiaalisesta sukupuolesta on kuitenkin vain yksi tapa hahmottaa asiaa.

Mitä kaikkia termejä sukupuolten kirjosta meidän kaikkien tulisi sitten hallita? Nousiainen luettelee neljä toisistaan eroavaa sukupuolikäsitettä.

Cis-sukupuolinen

Kyseessä on henkilö, joka kokee olevansa juuri sitä sukupuolta, joksi hänet on syntymässä anatomisten piirteiden perusteella oletettu. Hänen identiteettinsä vastaa sitä, minkä jo sairaala on kirjannut aikanaan hänen syntymätodistukseensa.

Cis-etuliite on latinaa ja tarkoittaa tällä puolella tai samalla puolella.

Cis-sukupuolisen ei siis tarvitse yleensä erikseen ilmoittaa, mitä sukupuolta hän edustaa. Hän on mies tai nainen.

Transsukupuolinen

Henkilön sukupuoli on eri kuin miksi sitä syntymässä luultiin anatomisten piirteiden perusteella.

Transsukupuolinen ihminen kokee jossain vaiheessa elämäänsä niin voimakasta sukupuoliristiriitaa, että elämä väärän sukupuolen edustajana tuntuu vaikealta. Tämä voi tapahtua jo lapsuudessa tai nuoruudessa tai yhtä hyvin vasta aikuisena.

Transsukupuolisuus ei tarkoita halua pukeutua toisen sukupuolen vaatteisiin, vaan selkeää kokemusta sukupuoliristiriidasta.

Transmies on mies, joka määriteltiin syntyessään tytöksi, ja transnainen vastaavasti nainen, jota luultiin lapsena pojaksi.

Muunsukupuolinen

Ihminen, joka ei ole nainen tai mies, vaan jotain näiden vaihtoehtojen väliltä tai ulkopuolelta.

Muunsukupuolisen ei ole pakko lokeroida itseään sen enempää. Osa haluaa kuitenkin määrittää identiteettinsä vielä jollakin tarkemmalla termillä.

Joskus muunsukupuolisista käytetään myös ilmausta kolmas sukupuoli.

Intersukupuolinen

Ihminen, jota ei syntymässä voida määrittää anatomisten sukupuolipiirteiden perusteella tytöksi tai pojaksi.

Hänen sukupuolekseen päätetään syntymän jälkeen joko nainen tai mies, sillä vauvaa ei ole Suomessa virallisesti olemassa ennen kuin hänet on rekisteröity. Rekisteröinti vaatii tiedon sukupuolesta.

Intersukupuoliset ovat olleet Suomessa ainoa ihmisryhmä, joiden sukuelimiä on kirurgisesti muokattu jo lapsena näyttämään joko naisen tai miehen sukuelimiltä. Tämä voi myöhemmin osoittautua traumaattiseksi kokemukseksi. HäSa

Lähde: Susi Nousiainen: Sukupuoleen katsomatta – Kuinka kohdata moninaisuus. Atena 2020.

