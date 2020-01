Mika Kyllönen uskoo, että vanhan tyylin kyläpirssille riittää kysyntää – Senioritaksi ei jää tulematta

Nopeasti digitalisoituva maailma ei kohtele nuoria ja ikääntyneitä tasavertaisesti, kun tietotekniikkaa huonosti hallitsevat putoavat kärryiltä.

Mika Kyllönen on työskennellyt yli 20 vuotta ikäihmisten turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvien palvelujen parissa. Näiden kokemusten pohjalta hän lähti kehittämään erityisesti vanhuksille suunnattua taksipalvelua. Senioritaksi on pörrännyt Hämeenlinnassa ja Janakkalassa marraskuun alusta lähtien.

– Monen ikäihmisen kannalta on hankalaa, kun taksipalveluihin on kytketty mobiilisovelluksia ja tilauksia tehdään välityskeskusten kautta. Halusin kääntää kehityksen pyörää hiukan taaksepäin ja palauttaa ajatuksen vanhan ajan kylätaksin palveluista, Kyllönen kertoo.

Jo useita vakioasiakkaita

Senioritaksin tavoittaa normaalihintaisella puhelinsoitolla, jolla pääsee suoraan keskustelemaan kuljettajan kanssa ja sopimaan kyydistä. Konseptiin kuuluvat hyvä palvelu ja asiakkaista huolehtiminen.

– Olen sitoutunut avustamaan tai odottamaan asiakasta puoli tuntia, jos hän halua käydä esimerkiksi kaupassa tai apteekissa. Tämä lisäpalvelu ei maksa mitään, Kyllönen lupaa.

Taksiyrittäjä kertoo saaneensa parin kuukauden aikana useita vakioasiakkaita, jotka tilaavat kyytejä viikoittain.

– Olen tehnyt kaikenlaisia reissuja häistä hautajaisiin ja välillä on käyty katselemassa jonkun vanhoja kotikulmia. Ihmiset pitävät myös siitä, että kuljettaja on aina sama. Ihan hiljattain yksi asiakas sanoi, että on mukavaa, kun ei tarvitse jännittää.

Ikäihmisille räätälöity

Kyllönen on yksi perustajista Oulumo oy:ssä, joka valmistaa muun muassa Lumo-kuvaturvapuhelimia. Laite mahdollistaa vanhukselle helppokäyttöisen videoyhteyden perheenjäseniin ja hoiva-alan ammattilaisiin. Vuonna 2016 lanseerattu Lumo on ollut taksi-ideankin taustalla.

– Digitaalisten palveluratkaisujen vyöry on täysin kohtuuton, kun sitä verrataan monien vanhusten kykyyn käyttää näitä nuoremman väestön ehdoilla tehtyjä sovelluksia, Kyllönen tuumaa.

Kyllösen taksi ei ole kuitenkaan tarkoitettu pelkästään vanhuksille.

– Totta kai otan kyytiin ihan kenet vaan, mutta palvelun erityispiirteet on suunnattu ikäihmisille. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset apuvälineet ja mahdollinen videoyhteys hoitajan kanssa.

Ratin takana tuttu kuski

Senioritaksi ei päivystä tolpalla, vaan sen voi tilata puhelimitse arkisin kello 8–18.

Taksiuudistuksen jälkeen on riittänyt tarinoita tilatuista autoista, jotka ovat jääneet saapumatta.

– Minä teen tätä omalla nimelläni ja naamallani. Jos kyydistä on sovittu, niin auto tulee varmasti.

Juttu on julkaistu Hämeenlinnan Kaupunkiuutisissa 4.1.2020.