Mikä on elämän tarkoitus? Vastausta on haettu Syöksynsuun rippileirillä

Kuka minä olen? Miksi minä olen? Miten maailma on syntynyt? Onko Jumala todella olemassa? Miksi on eri uskontoja? Mikä on elämän tarkoitus? Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen?

– Rippileirillä mennään näihin kaikkein syvimpiinkin kysymyksiin, joita tulee harvoin tavallisessa arjessa mietittyä, ellei omassa elämässä mene heikosti tai joku läheinen kuole, kuvailee tämän viikon rippileiriä Syöksynsuun leirikeskuksessa vetänyt leiripappi Ville Halkosaari , 26.

Hänellä ja kahdella muulla ohjaajalla sekä seitsemällä isosella on vastuullaan 28 rippikouluikäistä nuorta Hämeenlinna-Vanajan seurakunnasta.

Yhteinen matka alkoi jo tammikuussa kuukausittaisilla tapaamisilla.

Vetäjät vakuuttavat, ettei tämän päivän ripari ole enää pelkkää Isä meidän -rukouksen ja uskontunnustuksen ynnä muiden ulkoa pänttäystä ja -luettelua luokkahuoneessa jäykistellen.

– Nytkin olemme aamupäivän puhuneet patjoilla istuen Jeesuksen elämästä ja opetuksista, ja iltapäivällä pidämme toiminnallisen tietokilpailun ulkona näistä samoista aiheista, kertoo nuorisotyönohjaaja Julianna Rantanen .

– Pyrimme tuomaan opetukseen nykypäivää elämyksellisen opetuksen kautta. Nuoret oppivat eri tavalla. Yksi oppii kuuntelemalla, toinen tehtävien kautta, hän lisää.

Leiripappi Ville Halkosaari antaa esimerkin havainnollistavasta opetuksesta.

– Annoin tehtäväksi etsiä luonnosta jotain Jumalan ja jotain ihmisen luomaa ja laittaa ne järjestykseen yksinkertaisimmasta monimutkaisimpaan. Sitten kävimmekin keskustelua, että onko kännykkä oikeasti se kaikkein monimutkaisin, vai olisiko se sittenkin biologinen, elävä kasvi.

14-vuotias rippikoululainen Venla Lumme kertoo tietävänsä jo monia kristinuskon oppeja, mutta uuttakin hän on riparilla oppinut.

– Olen kasvanut uskossa, mutta on ihan ok, että kaikki eivät ole. Kaikki me olemme kuitenkin ihmisiä, ja jokainen uskoo siihen mihin uskoo. Minulle on loogista, että Jumala on luonut kaiken.

– Eilen hokasin, että sunnuntai on lepopäivä ja että meillä on viikko sen takia, koska Jumala loi maailman seitsemässä päivässä.

Aleksi Kokkonen , 14, ei niinkään ole kiinnostunut kristinuskon tarinasta.

– Mua kiehtovat erilaisten uskontojen historiat eli se, miten ne ovat syntyneet.

Isosena leirillä toimiva Anni Mähönen , 16, muistelee viime kesän vaellusripariaan Saariselällä lämmöllä.

– Oma leiri oli niin ikimuistoinen, että halusin isoseksi ja kokea leiritunnelman uudestaan. Haluan myös kannustaa näitä nuoria lähtemään mukaan isoskoulutukseen. HÄSA