Alakko oleen -tekstarista käynnistyi Mäkisalojen tarina, nuoruudenrakkaus on kestänyt

Voiko nuoruuden ensirakkaus kestää läpi elämän?

Ilmajokelaiset Noora ja Jami Mäkisalo uskovat, että voi. Pari on seurustellut 12-vuotiaista saakka eli 19 vuotta, ja aikoo yhteisellä päätöksellä jatkaa samaan malliin tulevatkin vuosikymmenet.

Haastattelussa pariskunnan välistä vitsailua ja naurua riittää. Noora Mäkisalo sanookin, että samanlainen huumorintaju on siivittänyt yhdessäoloa aina. Mäkisalot eivät kuitenkaan väitä, että yhteiset vuodet olisivat olleet pelkkää naurua ja iloa.

– On ollut vastoinkäymisiä, mutta niistä on selvitty. Olemme päättäneet, että tulee vastaan mitä vain, menemme siitä yhdessä eteenpäin, Noora Mäkisalo kertoo.

Erään haastavan ajanjakson pari selättikin hiljattain, kun Jami Mäkisalo jäi pois reissutyöstään, jota hän teki peräti 10 vuotta. Liikkuvan työn vuoksi hän oli aiemmin kotona vain viikonloppuisin.

Noora Mäkisalon arki muuttui radikaalisti, kun hän ei enää ollutkaan yksin vastuussa pariskunnan kolmesta lapsesta, kauppa-asioista ja harrastuksiin kuljettamisesta.

– Nyt elämme normaalia perhearkea. On luksusta vaikkapa lämmittää sauna keskellä viikkoa tai käydä yksin lenkillä tai ruokakaupassa.

Mäkisalojen mukaan heidän pitkän suhteensa ”salaisuus” on vakaa päätös pysyä yhdessä ja vaivannäkö yhteisen päätöksen eteen.

– Olemme alusta saakka tehneet parisuhteemme pelisäännöt selväksi esimerkiksi siitä, missä ovat pettämisen rajat, Noora Mäkisalo sanoo.

– Tiesin jo alkuvaiheessa, että tämän tytön kanssa haluan olla. Se ei ole ollut koko ajan helppoa, mutta työnteko on ollut molemminpuolista, Jami Mäkisalo sanoo.

Toimivaan parisuhteeseen Mäkisalot ovat saaneet työkaluja avioliittoleirillä, jolle he osallistuivat vuonna 2011 oltuaan naimisissa kaksi vuotta. Siellä parit tekivät yksin, pareittain ja ryhmissä erilaisia tehtäviä, jotka käsittelivät avioliittoon kuuluvia arkisia asioita rahankäytöstä seksuaalisuuteen ja lasten kasvattamiseen.

– Siellä opimme sanomaan omat toiveet ääneen. On turha jättää vinkkejä, joita toisen pitäisi sitten yrittää tulkita, Noora Mäkisalo sanoo.

Eräs leirillä opittu harjoitus on pariskunnalla silloin tällöin vieläkin käytössä. Siinä kumpikin luettelee kolme tunnetta, jotka on kokenut kuluneen päivän aikana ja kertoo, missä tilanteissa tunteet tulivat.

– Jos on vaikkapa hermostunut lapsille päivän aikana tai jotain muuta, niin tulee sitten puhuttua se läpi, Noora Mäkisalo toteaa.

Mäkisalot pohtivat tovin kysymystä siitä, miten he ovat muuttuneet 19 viime vuoden aikana.

Yleisen kypsymisen ja kasvamisen lisäksi Mäkisalot kertovat kehittyneensä ymmärtämään omia ja toistensa tunteita, ja toimimaan niiden kanssa.

– Olemme oppineet riitelemään, Noora Mäkisalo sanoo naurahtaen.

Hän kertoo olleensa aiemmin pitkävihainen, Jami Mäkisalo taas vähäsanainen. Molemmat ovat opetelleet puhumaan tunteistaan ääneen.

– Kun ennen tuli sanaharkkaa, Jami vain kuunteli minua hiljaa ja kysyi sitten, olenko valmis. Minua ärsytti, kun piti yksin riidellä. Nykyään Jami jututtaa minua oma-aloitteisesti. Kun tulen töistä kotiin, hän huomaa jo sisääntulosta mielialani ja saattaa käskeä, että ”syö ennen kuin sanot yhtään mitään”.

Mäkisalot eivät pidä nykyisiä toimintatapojaan suoranaisesti kummankaan perheeltä opittuina, vaan ajan mittaan yhdessä opeteltuina taitoina.

– Olemme esimerkiksi miettineet, miten huomaamme, että toinen välittää. Minulle selvästi tärkeintä on yhteinen aika ja läsnäolo. Siksi Jamin reissutyöt ovat olleet minulle iso harmin aihe ja siitä ovat isoimmat riitammekin tulleet.

Lapset asettivat pariskunnan keskinäiselle ajalle vielä lisää haasteita. Jo esikoisen syntyessä Jamin työ oli liikkuvaa. Nyt pariskunnalla on kolme lasta: Veeti, 9, Venla, 8, ja Veera, 6.

– Kyllä se tuntui epäreilulta, että Jamilla oli kaikki illat vapaana ja minä taas en pystynyt harrastamaan. Eikä vain se, vaan myös Jamin seura on minulle niin tärkeää. Joka päivä oli raastava ikävä.

Nyt molemmilla on enemmän aikaa sekä perheelle että harrastuksille – Jamilla jääkiekolle, Nooralla jalkapallolle ja muulle liikunnalle.

– Kyllä vieläkin tulee tilanteita, että minua harmittaa, jos Jami ei huomioi minua, mutta nykyään saan sen sanottua, Noora Mäkisalo toteaa.

Vaikka Mäkisalot puhuvat paljon työnteosta ja vaivannäöstä parisuhteen eteen, ei heidän ole vaikea sanoittaa perimmäistä syytä, miksi he ovat yhdessä.

– Rakastan Noorassa positiivisuutta ja elämäniloa, mikä hänestä loistaa. Hän innostuu asioista ja saa sen tarttumaan minuunkin, Jami Mäkisalo kertoo.

Noora Mäkisalo taas kehuu miehensä olevan perheen järjen ääni sekä tuki ja turva.

– Ja huomaavainen. Tänäänkin oli pizzaa tehty ja kahvi tippumassa kun tulin töistä, Noora Mäkisalo kertoo.

Kesällä 2001 Noora Mäkisalo (os. Nimell) lähetti tulevalle puolisolleen perinteisellä tekstiviestillä kysymyksen: ”Alakko oleen?”

Mäkisalot tapasivat yleisurheilukilpailussa alakoulun 6. luokalla. He ovat molemmat kotoisin Jalasjärveltä, mutta kävivät eri koulua.

Loppu onkin historiaa.

Noora ja Jami Mäkisalo ovat molemmat kotoisin Jalasjärveltä, mutta kävivät eri alakoulua. He näkivät toisensa koulujenvälisissä yleisurheilukilpailuissa kuudennella luokalla. He eivät tienneet toistensa nimiä, eivätkä uskaltaneet vielä silloin puhua toisilleen, mutta kävivät vuorollaan seuraamassa toistensa kilpasuorituksia.

– Viimeisenä lajina minulla oli 600 metrin juoksu. Osa kouluista oli lähtenyt jo ja vain muutama oli katsomassa meidän lähtöä. Näin, että Jami oli katsomassa, Noora Mäkisalo muistelee.

Ystävältään hän sai selville pojan nimen ja puhelinnumeron.

Aluksi vanhemmat kyyditsivät nuoria kylään toistensa luokse. Kinaa vanhempien kanssa tuli siitä, milloin saisi olla toisen luona yötä.

– Joskus kasiluokalla se ehkä sitten sallittiin ja Jami sai nukkua meillä sohvalla, Noora Mäkisalo kertoo.

Yläkoulun jälkeen Noora meni Seinäjoelle lukioon, Jami ammattikouluun. Lukion toisena vuonna Noora toteutti pitkäaikaisen haaveensa ja lähti Australiaan vaihto-oppilaaksi. Ennen lähtöä pari jutteli vakavasti suhteen jatkosta.

– Muistan, että minusta tuntui epäreilulta ”kahlita” Jamia itseeni, kun lähden vuodeksi pois ja siksi kysyin, haluaisiko hän mieluummin erota. Jami kuitenkin totesi, ettei tämän takia tarvitse erota.

Vuoden aikana parilla oli aikaa keskittyä itseensä, ystäviinsä ja harrastuksiinsa sekä tutkailla parisuhdettaan etäisyyden päästä. Jamin mielessä kypsyi iso päätös: hän kosisi Nooraa tämän palattua.

Nooran 18-vuotissyntymäpäivänä Jami kävi polvilleen ja esitti ison kysymyksen. Pari meni kihloihin jouluna 2006.

Vuonna 2008 Noora aloitti opiskelun Jyväskylässä ja Jami armeijan Kauhavalla. Asuinpaikoista tai opiskelupaikoista parin ei ole tarvinnut vääntää kättä, sillä Jamin tehdessä reissutyötä ei hänen kotikunnallaan ollut sinänsä väliä. Parin yhteinen toive palata kotiseudulle Etelä-Pohjanmaalle toteutui vuonna 2013 Nooran viimeistellessä opintojaan. LM-HÄSA

Asiantuntija: Oma tila on tärkeää

Perheneuvoja Riikka Uuksulainen Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskuksesta toteaa, että nuorena parisuhteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, että nuori on vielä keskeneräinen ihminen.

– Teini-iässä psyykkinen kehitys ja aivojen fysiologinenkin kehitys ovat täysin kesken. Ihminen kypsyy vasta pitkälti yli kaksikymppisenä.

Nuorena solmitussa parisuhteessa onkin Uuksulaisen mukaan äärimmäisen tärkeää, että molemmilla on tilaa kasvaa ja kehittyä omaksi itsekseen.

Tärkeitä ovat myös hyvät ongelmanratkaisutaidot. Nuorilla asiaan vaikuttaa se, minkälaisia malleja ristiriitojen ratkaisuun he ovat kasvatuksessaan saaneet.

– Eroaminen on monesti keino ratkaista tukala tilanne. Jos nuori on oppinut pakenemisen sijaan muita keinoja selvittää hankalia tilanteita, hänen on mahdollista soveltaa niitä myös parisuhteessa.

Pitkässä parisuhteessa Uuksulaisen mukaan on tärkeää hyväksyä toisen muuttuminen ja pyrkiä näkemään hänet myönteisessä valossa.

– Ihminen ei ole samanlainen 15- ja 30-vuotiaana. On tärkeää, ettei pidä omasta mielikuvasta kiinni ja vaadi toista pysymään muuttumattomana.

Uuksulaisen mukaan hyvä itsetuntemus ja oman itsen hyväksyminen edesauttavat myönteistä suhtautumista sekä omaan että toisen kehitykseen ja muuttumiseen.

– Oma tarpeet ja tavoitteet on hyvä pitää mielessä. Parisuhteessa on keskusteltava jatkuvasti siitä, miten kummankin toiveet eri elämäntilanteissa sopivat yhteen.

Vastaavasti ensirakkauden päättymistä ennustaa Uuksulaisen mukaan se, ettei jompikumpi osapuoli anna toiselle tilaa kasvaa, vaan tukahduttaa tämän esimerkiksi kontrolloimalla.

– Parisuhteessa kieputaankin läpi elämän eräänlaisessa erillisyyden ja läheisyyden ristipaineessa.

Uuksulaisen mukaan on myös oleellista, ettei toinen mukaudu liikaa toisen tahtoon ja toiveisiin, ja siten unohda itseään.

Uuksulaisen mukaan myös yhteiskunnan asettamat paineet ja odotukset voivat vaikuttaa nuoruuden rakkauden kestävyyteen.

– Sellaista, joka on ”jäänyt” ensirakkauteensa, voidaan pitää naiivina tai tyhmänä. Tai ajatellaan, ettei hän ole elänyt tai hankkinut riittävästi kokemuksia muun muassa eri kumppaneista.

Uuksulainen painottaa myös varhaisten vuorovaikutussuhteiden merkitystä eli suhdetta omiin vanhempiin tai muihin läheisiin huoltajiin. Turvallinen kiintymyssuhde on paras lähtökohta ja parisuhdekriisien ennaltaehkäisijä.

– Ristiriitaiset, välttelevät tai muuten turvattomat kiintymyssuhteet voivat aiheuttaa parisuhteessa haasteita. Toinen voi olla takertuva, kontrolloiva, tai narsistisesti valjastaa toisen ihmisen omien tavoitteidensa hyväksi.