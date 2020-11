Miksi Lukiokadun silta on edelleen suljettuna, vaikka siltaremontti on jo valmis? Näin paljon urakan kustannusarvio ylittyi

Miksi Lukiokadun silta on edelleen suljettuna liikenteeltä, vaikka siltaremontti on jo valmis, Hämeenlinnan kaupungin vt. rakennuttajapäällikkö Jere Takala? – Sillankorjausurakka on valmis, mutta siltaa on pidetty vielä suljettuna Eureninkadun liikennevalotöiden vuoksi. Niiden ajaksi Eureninkadun ja Lukiokadun liittymästä on saatu näin turvallisempi. Milloin silta otetaan taas käyttöön? – Lähiviikkoina. Tarkkaa ajankohtaa ei ole vielä sovittu. Toukokuusta…

Haluatko lukea koko jutun ja Hämeen Sanomien kaiken muun sisällön? Tutustu digiin 1 eurolla Samalla tilauksella pääset lukemaan Kanta-Hämeen kiinnostavimmat uutiset sekä mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu. Olen jo tilaaja Jos olet jo tilaaja, kirjaudu sisään. Pääset lukemaan artikkelin loppuun.