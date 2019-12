Millaista on Hämeen ITE-taide? Paula Susitaival ja Juho Haavisto ottavat siitä selvän

Paula Susitaival ja Juho Haavisto lähtevät Kanta- ja Päijät-Hämeen ITE-taiteen jäljille.

Kun Maaseudun Sivistysliiton ITE Hämeessä -hankkeen kenttätyö käynnistyy tammikuun puolivälissä, parivaljakko ryhtyy luomaan verkostoja ja kokoamaan tietoa alueen omaperäisistä itseoppineista taiteentekijöistä.

He jalkautuvat taiteilijoiden luo haastattelemaan ja kuvaamaan. Hankkeessa on tarkoitus tuottaa rikasta ja kiinnostavaa tietoa ITE-taiteilijoista mediaan, someen, matkailualan käyttöön ja lopuksi kirjan muotoon.

Tulevien sukupolvien hyödynnettäväksi syntyvät tallennukset arkistotietokantaan.

Monipuolista kokemusta kulttuurin saralta

Paula Susitaival on hausjärveläinen taiteen kandidaatti ja toiminut Hämeessä muotoilun läänintaiteilijana.

Marginaaleissa oleva taide ja ITE-taide on tullut hänelle tutuksi tuottajana ja kuraattorina.

Susitaival on työskennellyt erilaisissa kulttuurialan suunnittelu-, tuotanto- ja viestintätehtävissä ja myös kaupunkien palveluksessa, koulujen kerhotoiminnan ja lähiökehittämisen parissa. Perinne- ja paikalliskulttuurin parissa hän on mukana harrastusten ja luottamustehtävien kautta.

Filosofian maisteri Juho Haavisto on kulttuurihistorioitsija, jonka kotipaikka on Riihimäellä. Hän on työskennellyt valokuvaajana, toimittajana, näyttelyiden tuottajana, web-kehittäjänä ja arkistoalalla.

Haavisto on tuottanut monimuotoisia projekteja erilaisissa verkostoissa, tuoreimpiin sisältöihin kuuluu kunnallisen sektorin identiteetti- ja yhteisöllisyystyön hanke.

ITE-taiteella juhlavuosi

Maaseudun Sivistysliitto on tehnyt suomalaisen nykykansantaiteen kartoitus- ja esittelytyötä vuodesta 1998 alkaen edeten Suomea läpi maakunnittain. Pitkäjänteinen työ aikalaiskansantaiteen parissa on kansainvälisestikin ainutlaatuista.

Vuonna 2020 vietetään ITE-taiteen juhlavuotta, kun ensimmäisestä ITE-taiteen näyttelystä Kaustisella tulee kuluneeksi 20 vuotta.

Kanta- ja Päijät-Hämeessä ITE-taidetta nostetaan esiin Hämeen ELY-keskuksen rahoittaman ITE Hämeessä – omaehtoinen luovuus matkailun voimavaraksi -hankkeen kautta.

Hankkeessa kartoitetaan alueen itseoppineita nykykansantaiteen tekijöitä sekä muita paikalliskulttuurin ja maaseutuperinteen kiinnostavia ilmentymiä. Siinä kootaan ja tallennetaan uutta tietoa, esitellään ITE-taidekohteita yleisöille sekä tarjotaan tuloksia käytettäväksi kylien ja alueen brändäämiseen ja maaseudun matkailupalveluihin.

Maaseudun Sivistysliitosta hankkeessa työskentelee ITE-asiantuntijana kulttuurituottaja Raija Kallioinen, joka on ollut mukana ITE-taiteen esiin nostamisessa ilmiön liikkeelle lähdöstä saakka. Hanketta johtaa MSL:n kulttuurijohtaja Helka Ketonen. HäSa