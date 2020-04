Ministeri Pekonen vastaa kaupunginjohtajien kritiikkiin: Hankkikaa suojavarusteita omia kanavianne pitkin niin paljon kuin mahdollista

Koronaviruksen tartunnan ehkäisemiseen tarvittavat suojavarusteet nousivat tiistaina kuumaksi puheenaiheeksi.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) ihmettelee kuuden suurimman kaupungin johtajien kritiikkiä suojavarusteista.

Kaupunginjohtajat lähettivät yhteisen kirjelmän, jossa he arvostelivat kovin sanakääntein suojavarusteiden riittävyyttä.

Kaupunginjohtajat peräänkuuluttavat nopeita päätöksiä valtiolta.

Valtion pitää tehostaa hankintojaan markkinoilta ja työ- ja elinkeinoministeriön on jatkettava työtä, jolla varmistetaan kotimainen kapasiteetti suojavarusteiden tuotannon käynnistämiseksi, he toteavat.

Kritiikkiä satoi myös viranomaisille. Heidän mukaansa sosiaali- ja terveysministeriöstä ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksesta THL:sta on tullut ristiriitaisia ja muuttuvia ohjeistuksia suojavarusteiden käytöstä esimerkiksi kotipalveluissa.

Pekonen muistuttaa, etteivät kaikki sote-alan toimijat ole välttämättä noudattaneet varautumissuunnitelmia.

Hän yllättyi siitä, etteivät läheskään kaikki kunnat, sairaanhoitopiirit eivätkä yksityiset palvelujentuottajat ole varautuneet pandemian varautumissuunnitelman ohjeiden mukaisesti, koska suojaimet vaikuttivat loppuvan jo ennen tilanteen pahenemista.

Varautumissuunnitelma koskee kaikkia sote-alan toimijoita kaikkina aikoina eli riippumatta siitä, onko meillä jonkin epidemia tai ei.

– Suunnitelman mukaan kaikilla pitäisi olla normaalia kulutusta vastaavat suojavarusteet 3–6 kuukaudeksi. Nyt koronakriisi on osoittanut sen, että joillakin toimijoilla varusteita on, mutta sitten on myös toimijoita, joilla ei ole varastoja tai puskuria lainkaan.

Hän jatkaa, että tästä syystä sosiaali- ja terveysministeriö on joutunut avaamaan Huoltovarmuuskeskuksen varastot aika varhaisessa vaiheessa.

– Menekki on suurta. Olemme ohjeistaneet kotisairaanhoidossa ja palveluasumisessa työskenteleviä käyttämään suojaimia.

Pekonen vahvistaa, että Huoltovarmuuskeskus ei ole tyhjä.

Kiinasta saatiin tavaraa lisää, mikä on erittäin hyvä uutinen.

– Varmuusvarastoja haluamme täydentää jatkuvasti, jotta saamme sieltä sairaanhoitopiireihin ja myös sosiaali- ja terveyskuntayhtymille toimitettua varusteita tarpeen mukaan.

Ministerin mukaan sairaanhoitopiirien pitää huolehtia siitä, että niille toimitetusta materiaalista jaetaan suojavarusteita myös kuntien perusterveydenhuoltoon ja yksityisille toimijoille.

Jatkossa varusteiden jakaminen kentälle perustuu tarkempaan tilannekuvaan ja harkintaan.

– Tämä tehdään siksi, että haluamme suojata poikkeusoloissa kaikkia, niin hoitohenkilökuntaa kuin asiakkaita.

Kaupunginjohtajille hän haluaa muistuttaa, että he voivat itse hankkia koko ajan suojavarusteita.

– Kehotan kuntia käyttämään omia hankintakanaviaan, niitä samoja, joita ne ovat käyttäneet tähänkin asti. Eihän Huoltovarmuuskeskus tai ministeriö toimi normaalioloissa tällaisena suojavarusteiden jakelupisteenä. Jokaisella on omat kanavansa. Teemme kyllä yhteistyötä kuntien kanssa, jotta saamme tuettua heitä materiaalien hankinnoissa.

Hän jatkaa, ettei kukaan tiedä, miten pitkä riesa koronasta muodostuu.

– Tästä syystä on tärkeää, että hankimme kaiken sen suojamateriaalin, mitä on saatavilla.

Kaupunginjohtajat peräänkuuluttivat myös omavaraisuutta tärkeimpiin suojavarusteisiin.

– Työ- ja elinkeinoministeriö on kartoittanut yrityksiä, jotka pystyvät valmistamaan suojavarusteita. Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) arvio on, että toukokuussa voidaan käynnistää suojavarusteiden valmistus koskien ainakin kirurgisia suusuojia.

Suomessa on joitakin yrityksiä, jotka jo valmistavat suojamyssyjä, pukuja ja käsineitä. Kasvovisiirien valmistus on aloitettu.

– Kriittisin on suusuoja, jonka valmistusta meillä ei nyt ole. Niiden valmistus pyritään käynnistämään nopeasti.

Ministeri sanoo olevansa tyytyväinen, että vaikka olemme poikkeusoloissa, niin meillä on varmuusvarastot.

– Mehän olemme kansainvälisesti katsottuna poikkeus. Ei muilla mailla ole tällaisia varastoja. Olemme hyvin varautuneet. Lisähaasteen tuo se, että koronan takia varusteita tarvitsevat kaikki muutkin. Silloin hankkiminenkin on hankalaa. Varmuusvarastojen ansiota on saatu lisäaikaa hankinnoille. Ne eivät ole nollilla, eikä sellaista tilannetta ole näköpiirissä.