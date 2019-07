Ministerivuodet tulivat jopa uniin – Martti Puran mukaan perheen uhkailu oli pahinta

– Olen kovasti tyytyväinen elämääni, ei minulla ole mitään valittamista. Mutta maailmanmenoa kauhistelen. Väittävät, että se kuuluu vanhenemiseen, sanoo huomenna 70 vuotta täyttävä Martti Pura .

Monissa liemissä keitetty ministeri, kansanedustaja ja kunnanjohtaja viettää eläkepäiviään kotikylässään Tammelan Portaassa. Hän on juuri saanut valmiiksi kuudennen kirjan omaelämäkerrallisesta sarjastaan Miehen tie.

Paine tuli uudestaan iholle

Ministerinä myrskyn silmässä kertoo 1990-luvun alkuvuosista, jolloin Pura toimi Esko Ahon (kesk.) hallituksen maa- ja metsätalousministerinä. Niinä vuosina käytiin neuvottelut Suomen EU-jäsenyydestä, ja jäsenyyden vastustajat ottivat maalitaulukseen Puran.

– Oli yllätys, että kun kirjoitin niistä ajoista, se jatkuva paine tuli uudestaan iholle. Se oli nyt oikeastaan rankempaa kuin silloin, kun vain puursi eteenpäin päivästä toiseen, Pura kertoo.

– Välillä heräsin yöllä miettimään, että oliko se todella niin kauheaa ja olihan se. Tuli tappouhkauksia ja 140 000 ihmistä vaati julkisesti eroani. Pahinta oli kuitenkin, että perhettäkin uhattiin.

Kaikesta kuitenkin selvittiin, ja nyt Pura jaksaa jo taas vitsailla aiheesta.

– Hyväähän se mulle teki, sen jälkeen ei tarvinnut kuvitella itsestään liikoja.

Ministerinpestin jälkeen silloin 45-vuotias Pura päätyi yllätykseksi itselleenkin Sodankylän kunnanjohtajaksi. Vuodet pohjoisessa olivat antoisia, mutta kunnallispolitiikan kiemurat ja kärhämät saivat hänet eroamaan tehtävästä 11 vuoden jälkeen.

– Ja sitten soi taas puhelin, sillä kertaa soitettiin Hattulasta, Pura muistelee.

Hattulan kunnanjohtajana Pura toimi kuusi vuotta, ja kertoo viihtyneensä erinomaisesti.

Poliittinen keskustelu surettaa

Pura kertoo stressaavansa itseään liikaakin seuraamalla edelleen politiikkaa tiiviisti. Hän sanoo olevansa surullinen tämän päivän poliittisesta keskustelusta.

– Kaikki keskittyvät siihen, miltä asiat näyttävät. Yksi esimerkki tästä on maahanmuuttokeskustelu. Minusta on tosi outoa, että maassa, josta on ollut pakko lähteä leivän ja tienestin perässä ulkomaille, jotkut haluaisivat nyt sulkea rajat.

Pura sanoo, että Suomi tarvitsee tulevaisuudessa ulkomaista työvoimaa, kohta mikään ala ei toimi ilman sitä.

Lastensuojelun tilanne on toinen asia, jota Pura sanoo surevansa.

– Täällä 20 000 lasta ja nuorta elää sijoitettuna kodin ulkopuolelle. Se on kamala kriisi, mutta kukaan ei puhu siitä. Kissoista ja minipossuista ollaan kyllä huolissaan julkisuudessa, mutta ei näistä lapsista ja nuorista.

Pura korostaa, että kissat ja minipossut pitää hoitaa hyvin, mutta julkinen keskustelu saisi keskittyä olennaiseen.

Pää tyhjeni rakentamalla

Eläkkeelle jäätyvään Pura “tyhjensi päänsä” rakennushommissa. Kuusimetsään nousi ensin hänen mökötysmajaksi nimittämänsä piilopirtti ja sen jälkeen kirkko, jonka emerituspiispa Eero Huovinen vihki kolme vuotta sitten.

– Hän kysyi minulta ennen virallista tilaisuutta, että miksi rakensin kirkon. Minä vastasin, että kiitoksena hyvästä elämästä. Piispa sanoi hyväksyvänsä vastauksen. HÄSA

Martti Pura esittelee uusinta kirjaansa syntymäpäivänään 11.7. kello 11-13 Forssan Suomalaisessa kirjakaupassa kahvitarjoilun kera. Perjantaina 12.7. kello 19 alkaen iltamat Hannulan navetan vintillä ystävien kesken.