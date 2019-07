Minitalo ei välttämättä tarvitse lupia eikä veroja – lammilainen yritys lähettää ensimmäisen talonsa Ahvenanmaalle

Talolle ei välttämättä tarvita rakennuslupaa eikä siitä tarvitse maksaa kiinteistöveroa. Talo voi vaihtaa paikkaa vaihtolava-autolla.

Lammilainen Puutavaraliike Olavi Rantanen on saanut valmiiksi ensimmäisen hirsisen jalastalon, joka menee Ahvenanmaalle.

– Tälle hirsitalolle hankitaan rakennuslupa, sillä ostaja haluaa siitä vakituisen asunnon, sanoo Mika Rantanen Puutavaraliike Olavi Rantaselta.

Vaihtolava-autoilla kulkeviin taloihin kiinnitetään jalakset. Näitä minitaloja voidaan pitää tilapäisinä rakennuksina, kun ne ovat tarpeeksi pieniä ja siirrettäviä.

Puutavaraliike Olavi Rantanen on ryhtynyt valmistamaan jalastaloja loimaalaiselle Erlund Taloille, joka markkinoi niitä. Kesäkuussa yritys toimitti Ypäjän kunnalle jalasrakennuksen, joka toimii urheilukentän WC- ja pukeutumistiloina.

– Olemme valmistaneet taloja 1970-luvulta asti, mutta tämä meidän ensimmäinen jalastalo, Mika Rantanen kertoo.

Hän sanoo, että he voivat pienenä valmistajana tehdä asiakkaiden toiveiden mukaisia taloja eikä niiden tarvitse olla malliston mukaisia.

Lammilaisen yrityksen ensimmäisessä jalastalossa on noin 30 neliötä sisätilaa. Yritys valmistaa hirret itse eivätkä ne ole ohuita kuten suurten talotehtaiden kevyissä loma-asunnoissa.

Mika Rantanen esittelee Ahvenanmaalle maanantaina matkaavan talon ulkoseinää.

– Tämän talon seinässä on 94 millin hirsi, 200 milliä selluvillaa ja 28 millin paneeli. Seinän paksuus on kaikkiaan noin 300 millimetriä.

Erlund-talot ovat talviasuttavia. Ahvenanmaalle matkaavaan taloon asennetaan paikan päällä vesi ja sähköliitännät.

Erlund Talot on patentoinut talojensa ratkaisuja. Ulkoseinien rakenne tehdään eristäväksi, mutta myös kosteutta ulos haihduttavaksi.

– Olemme tehneet rakennuksia yli kymmenen vuotta. Nyt olemme lähteneet rakentamisessa omakotitalojen suuntaan, kertoo Erlund Talojen Tomi Erlund .

Erlund kertoo, että Puutavaraliike Olavi Rantasen kaltainen pieni yritys on taloille hyvä ammattitaitoinen valmistaja. Erlund Talot taas markkinoi ja myy taloja.

– Meillä on myös hirsitalojen vientiä. Olemme myyneet muun muassa Saksaan hirsitaloja omakotitaloiksi.

Erlund myöntää, että eräissä kunnissa on syntynyt keskustelua siirrettävien Erlund-talojen luonteesta.

– Tilapäisen pienen rakennuksen rakentamiseen ei kuitenkaan tarvita rakennuslupaa. Tällaisesta rakennuksesta ei tarvitse maksaa kiinteistöveroakaan, sanoo Erlund.

– Siirrettävät hirsitalomme sopivat erinomaisesti loma-asunnoiksi. Tontille hankitaan aluksi siirrettävä talo ja myöhemmin rakennetaan sitä suurempi kiinteä rakennus.

Siirrettävän rakennukset voi myöhemmin myydä ja siirtää pois.

– Siirrettävällä rakennuksella on paljon etuja. Yksi niistä on tehtaalla rakentaminen.

Erlundin mielestä tehtaalla rakentaminen on turvallista, tehokasta ja laadullisesti työmaata parempaa. HÄSÄ

Ainakin palaute on hyvä

Puutavaraliike Olavi Rantasen toimitusjohtaja Janne Rantanen ei uskalla arvioida, kuinka paljon liiketoimintaa heille syntyy jalastaloista.

– Kun ihmiset ovat nähneet nämä talot, ainakin palaute heiltä on ollut hyvä.

Mika ja Janne Rantasen isä Olavi Rantanen aloitti yrityksen toiminnan sahauksella 1960-luvun alussa. Olavi Rantanen ryhtyi ostamaan suoraan metsänomistajilta metsistä puuta, jonka korjasi ja josta teki sahatavaraa Lammilla. Hänellä oli myös kiertävä saha.

Yrityksen omat tuotteet, talot mukaan lukien, korvasivat vähitellen sahauksen. Puutavaraliike Olavi Rantasella on sermijatkoslinja, jolla pidennetään lankkuja.

Janne ja Mika Rantanen myös myyvät sahatavaraa eli pitävät paikallista lautatarhaa. Puutavaraliike muutettiin osakeyhtiöksi runsaat kymmenen vuotta sitten.

– Teemme vähän kaikkea. Talot ovat noin puolet liikevaihdostamme. Koska rakennusalalla on suuret suhdannevaihtelut, on hyvä, että tuotteita on paljon, Janne Rantanen toteaa.