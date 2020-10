Minna Nissilä Hämeen Yrittäjien puheenjohtajaksi – "Uusi hallitus on toimiva paketti"

Hämeen Yrittäjät ry:n puheenjohtajaksi on valittu Minna Nissilä Tammelasta. Puheenjohtajana jatkava Nissilä toimii yrittäjänä puutarha-alalla.

Yhdistyksen hallitus valittiin vuosiksi 2021–2022 Tammelan Eerikkilässä järjestetyssä vuosikokouksessa.

Varapuheenjohtajistoon valittiin ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi siivousalan yrittäjä Jarmo Laukkanen Lopelta, toiseksi varapuheenjohtajaksi matkailualan yrittäjä Mika Walkamo Hämeenlinnasta ja kolmanneksi varapuheenjohtajaksi kiertotalousalan yrittäjä Riikka Kinnunen Forssasta.

– Olen ollut vaikuttamassa koko järjestön hallinnon uudistamiseen alusta lähtien ja on mukava viedä muutos toteutukseen asti. Nyt saimme todella hyvän hallituskokoonpanon, missä on edustettuna paljon eri toimialoja. Isoin muutos on mielestäni se, että hallituksen jäsenet ovat henkilökohtaisella edustuksella eikä minkään tai kenenkään kiintiöpaikoilla. Tämä on toimiva paketti, puheenjohtajaksi valittu Minna Nissilä toteaa Hämeen Yrittäjien tiedotteessa.

Hallitukseen valittiin viisi varsinaista jäsentä, jotka ovat Petra Pulkkinen Janakkalasta, Petteri Pullola Hattulasta, Anne-Mari Aalto Jokioisilta, Janne Lintukorpi Tammelasta sekä Tiina Siika Riihimäeltä.

Hämeen Yrittäjät ry on Suomen Yrittäjien aluejärjestö Kanta-Hämeessä. Jäseniä aluejärjestössä on tällä hetkellä 2 743.

