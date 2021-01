Mirella Ihajärvi on yksi niistä lintuharrastajista, jotka jäivät lintuinfluenssariskin vuoksi määritellyn varoalueen sisään – Kanat kiittävät, mutta ankat protestoivat

Mirella Ihajärvellä lintuja on noin 40. Valtaosa linnuista on erirotuisia kanoja, mutta joukossa on myös 2 kalkkunaa sekä 6 ankkaa.