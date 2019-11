Mistä tiedät, että vanha talvirengas tai vanne on vielä kunnossa? Katso tästä vinkit

Renkaiden vaihtamisen yhteydessä on hyvä kiinnittää huomiota niin kesä- kuin talvirenkaidenkin kuntoon. Huono rengas tai vanne voi tehdä ajamisesta epämukavaa, kalliimpaa tai jopa vaarallista.

Näillä vinkeillä voi tarkistaa renkaista vaihtaessa tai vaikka käytetyä autoa ostaessa, onko renkaille tarvetta tehdä jotain lähiaikoina.

1. Tarkasta koska rengas on valmistettu

Renkaan kyljessä on nelinumeroinen DOT-merkintä, joka kertoo sen valmistusajankohdan. Esimerkiksi luvussa ”1516” kaksi ensimmäistä numeroa tarkoittaa viikkoa 15 ja kaksi viimeistä vuotta 2016.

Rengaskin vanhenee ja kuutta vuotta pidetään turvallisen renkaan rajana. Vanhentuessaan renkaan materiaalien omnaisuudet muuttuvat ja esimerkiksi pinnan kitka ja pito-ominaisuudet voivat muuttua.

2. Onko rengasta säilytetty oikein?

Renkaat pitäisi säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa sekä valolta suojattuna, jotta niiden materiaali pysyisi hyvänä.

Vanteellisia renkaita säilytetään lappeellaan ja pelkkiä renkaita voi säilyttää pystyssäkin.

3. Arvioi renkaiden kuluminen

Autoliike Kamuxin maajohtajan Tommi Iiskonmäen mukaan voidaan karkeasti laskea, että esimerkiksi talvirenkailla ajetaan keskimäärin noin 8 000-10 000 kilometriä talvessa. Keskimäärin rengassarjalla ajetaan Suomessa noin 30 000–40 000 kilometriä eli kolmesta neljään vuotta. Kulumiseen vaikuttaa myös ajotapa.

Käytettyä autoa ostaessa voidaan Iiskonmäen mukaan laskea, että noin 100 000 kilometriä ajetussa autossa on mahdollisesti menossa jo kolmas rengaskerta kesä- ja talvikumeissa. Noin neljä vuotta vanhassa autossa voi arvioida renkaiden uusimisen olevan ajankohtaista lähiaikoina.

4. Tarkasta urasyvyys

Uusien kesärenkaiden urasyvyys on noin 7-8 millimetriä ja talvirenkaiden taas 9-10 millimetriä. Kesärenkaiden urasyvyyden on oltava vähintään 1,6 millimetriä ja talvirenkaiden vähintään 3 millimetriä.

Vanha niksi kahden euron kolikon reunalla testaamisesta kertoo sakkorajan hälyttävästä lähestymisestä.

– Jos noin neljän millimetrin hopeareunus näkyy urasta, on syytä hankkia uudet renkaat, toteaa Iiskonmäki.

5. Tarkasta nastojen ja renkaan kunto silmämääräisesti

Nastarenkaista on hyvä tarkistaa myös nastojen määrä ja kunto. Eri renkaiden välillä ei saisi olla suuria eroja nastojen määrässä.

Katso lisäksi näkyykö renkaassa pullistumia tai repeytymiä. Renkaat voivat kulua myös epätasaisesti, mikä kertoo ongelmista renkaiden tasapainotuksessa, ohjauskulmissa tai iskunvaimentimissa.

6. Ovatko renkaat halvat vai laadukkaat?

Eri valmistajien renkaiden laaduissakin on eroja. Renkaiden hinnoissa voi olla satojenkin eurojen eroja sen mukaan ovatko ne ns. premium- vai halpamalleja.

Renkaiden laatu vaikuttaa ajo-ominaisuuksiin, turvallisuuteen ja meluun, mutta myös vierintävastukseen ja sitä kautta polttoaineen kulutukseen ja päästöihin.

7. Ovatko vanteet kunnossa?

Alumiinivanteet ovat herkkiä menettämään muotonsa osuessaan tien reunakiveen tai kuoppaan.

Vaikka vikaa ei näkyisi silmämääräisesti, voi vanne olla vino ja sen takia rengas pyörii epätasaisesti.

Vinon vanteen huomaa usein, kun katsoo miten auton renkaat pyörivät ajossa. Tällöin ei kannata itse istua kuskin paikalla vaan antaa jonkun muun ajaa autoa.

8. Ovatko kaikki renkaat ja vanteet yhtä hyvässä kunnossa?

Jos yksi rengas on huonokuntoinen, niin käytännössä uusia on hankittava kaksi. Samalle akselille on vaihdettava samanlaiset renkaat.

Yksittäistä vannetta voidaan oikaista siihen erikoistuneessa yrityksessä.

Lähde: Autoliike Kamux Suomen tiedote