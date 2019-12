Iittala Village on hyvässä vauhdissa - Vierailijamäärä halutaan tuplata vuosikymmenessä

Vuonna 2017 alkaneen Iittalan kehittämishankkeen i-laakson työ on poikinut Iittala Village -brändin. Mistä on kysymys, kehittäjä Pia Niemikotka Linnan Kehityksen yritys- ja kaupunkikehityspalveluista? – Se on matkailukohdekokonaisuus, jota kehittää yritysverkosto...

Vuonna 2017 alkaneen Iittalan kehittämishankkeen i-laakson työ on poikinut Iittala Village -brändin. Mistä on kysymys, kehittäjä Pia Niemikotka Linnan Kehityksen yritys- ja kaupunkikehityspalveluista? – Se on matkailukohdekokonaisuus, jota kehittää yritysverkosto yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin, Linnan Kehityksen ja laajan kumppaniverkoston kanssa. Kehitämme yhteistyössä markkinointia, infraa ja sisältöä. Miksi juuri Iittala? – Iittalalla on niin hyvä sijainti ja…