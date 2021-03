Tervaniemen ulkoilualueen suosittu nuotiokota purettiin - Selvitimme, mistä on kyse ja miten jatkossa onnistuu nuotiomakkaroiden käristys

Suosittu nuotiokota on hävinnyt Tervaniemen ulkoilualueen uimarannalta. Nyt paikalla on ainoastaan kyltti, joka kertoo kodan purkamisesta ja uuden rakentamisesta kevään 2021 aikana. Pois yleisestä käytöstä on työmaa-alue, joka on rajattu lippusiimalla. Miksi kota purettiin, Hämeenlinnan kaupungin metsätalousinsinööri Mika Rantonen? – Vanha kota oli tiensä päässä, joten se purettiin toissa viikolla. Se oli rakennettu vuonna 2008,…