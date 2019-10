Taiteen tohtorin Mika Karhun mukaan luovuus on taito, jota voi harjoitella kyseenalaistamalla kaiken

Johannes Ojansuun vieraaksi keskustelutilaisuus Perjantaiparlamenttiin saapuu taiteen tohtori, kuvataiteilija ja luovan ajattelun opettaja Mika Karhu Aalto-yliopistosta.

Mitä on luova ajattelu, Mika Karhu?

– Luova ajattelu ei ole mitään mystiikkaa. Se on kulttuurin sisällä olevien merkitysten yhdistämistä tavoilla, joissa asioiden välillä oleva hierarkia ei estä näkemästä asiayhteyttä.

Kertoisitko esimerkin luovasta ajattelusta?

– Esimerkiksi käytännön maailmassa käytetään työkaluna vasaraa. Historian kaikukammiossa vasara tarkoittaa paljon laajempaa asiaa kuin pelkkää työkalua, jolla lyödään nauloja.

– Siitä päästään esimerkiksi pohtimaan, että miten suomen kieli toimii, ja miten samoja sanoja voidaan asiayhteyksien yhdisteillä muuttaa metaforallisiksi välineiksi ajatella.

Myytin mukaan luovuus on harvojen etuoikeus. Onko se?

– Luovuus on taito, jota voi harjoitella johdonmukaisesti. Jos sitä ei harjoittele, kokemukset jäykistyvät. Luova ihminen on taitava, koska hän harjoittelee erilaisia ajattelu- ja toimintatapoja.

Mistä luovuuden puute johtuu?

– Tietämättömyydestä. Se on kaikkea kokeilemattomuuden ja uskomusten taustalla. Yhteisöä pidetään kasassa uskomuksilla.

– Esimerkiksi tuoli on siltikin vain tuoli, vaikka uskottelisin sen olevan pyhä tuoli, johon istuminen tarkoittaisi pyhäinhäväistystä. Meidät on kasvatettu ajattelemaan siten, että merkitys ei ole esineessä, vaan siinä, mitä esineestä ajatellaan.

Missä kohtaa ihmiskunta on mennyt harhaan?

– Jo 1600-luvulla keksittiin mekaaninen ajattelumalli, jossa ihmiset käyttävät jo valmiiksi mietittyjä ja omaksuttuja ajattelumalleja apuna. Niistä on toki apua, mutta luovaa ajattelua ne eivät kehitä.

Mikä on ihmisen pahin harhakuvitelma?

– Vaikka haluamme olla individualisteja eli yksilöitä, toimimme silti aina suhteessa muihin. Vaikka väitämme esimerkiksi pukeutuvamme itsellemme, niin tosiasiassa teemme sen muiden takia.

– Ihminen on historiallisesti ja sosiaalisesti rakentunut kulttuurieläin ja tästä on seurauksena, että kaikki toimintamme on sosiaalisesti merkityksellistä, vaikka individualistinen kulttuurimme toista väittää.

Miten luovaa ajattelua voi opetella?

– Kyseenalaistamalla kaiken. Miettimällä, mistä syistä ihmisten maailmat eivät kohtaa, vaikka olemme riippuvaisia samoista asioista.

– Alkuun pääsee kartoittamalla oman elämän ajattelemalla ja kirjoittamalla: miksi minä olen tällainen? Miksi suhtaudun asioihin niin kuin suhtaudun? Miksi teen asioita tietyllä tavalla? Voisinko tehdä jotain eri tavalla?

– Esimerkiksi tunteet ovat opittuja asioita, kulttuurin jatkumoa ja ympäristön tulosta. Temperamentti ei ole biologinen ominaisuus, kuten ihminen on keksinyt. HäSa

Perjantaiparlamentti Olutravintola Birgerissä 25.10. kello 18 osoitteessa Raatihuoneenkatu 5, Hämeenlinna. illan teemana on luova ajattelu ja miten se ilmenee yhteiskunnan eri alueilla.