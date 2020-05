Miten rajoitusten avaaminen vaikuttaa Kanta-Hämeen koronatilanteeseen? "Ei ruutitynnyri, vaan kytevä nuotio"

Kanta-Hämeessä on torstaihin aamupäivään mennessä todettu 97 Covid-19-tautitapausta. Heistä ainakin yli 50 on parantunut täysin. Toistakymmentä potilasta on sellaisia, joiden toipuminen oireettomaksi vie viikkoja, jopa kuukausia. Maakunnassa yksi on kuollut...