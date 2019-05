Suomen ja Kanadan välinen jääkiekon MM-finaali keräsi ennätyksellisen paljon jääkiekon katsojia ruudun ääreen.Sunnuntai-illalla keskikatsojamäärä MTV3- ja C More Sport 1 -kanavilla sekä C Moren suoratoistopalvelussa oli 2,54 miljoonaa. Kaikkiaan ottelu...