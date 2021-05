Mommilan kyläpuoti aukeaa helatorstaina – Suomen ensimmäinen Myymäläautomuseo kastetaan juhlallisin menoin heinäkuun lopulla

Hausjärven Mommila-Hietoisissa sijaitseva kesäkahvila ja kyläkauppamuseo Mommilan Kyläpuoti avaa ovensa tänä vuonna poikkeuksellisesti vasta toukokuun puolessa välissä. Mommilan Kyläpuoti on avoinna helatorstaista syyskuun alkuun. Kesä-heinäkuussa ovet ovat avoinna joka päivä. Viime vuonna puodin kokoelmiin hankittua myymäläautoa on talven aikana kunnostettu näyttelykäyttöön, ja se on tarkoitus kastaa Suomen ensimmäiseksi Myymäläautomuseoksi heinäkuun lopulla. Hausjärven suurimpien tapahtumien joukkoon…