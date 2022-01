Monelle hämeenlinnalaiselle tuttu Teppo-koira joutui toisen koiran hyökkäyksen kohteeksi – Poliisi otti hyökkäyksen tutkintaan

Villakoira Tepolla on takanaan kaksi suurta leikkausta niin kooltaan kuin hinnaltaan. Leikkauskuluihin on löytymässä maksajaksi täysin ulkopuoliset ihmiset, jotka ovat ottaneet osaa Hämeenlinnan seudun eläinsuojeluyhdistyksen keräykseen. Hämeen poliisin rikoskomisario Marko Mäkisen mukaan hyökänneen koiran omistajalla on asiassa vahingonkorvausvastuu ja rikosnimike voi vielä muuttua. Asia etenee kumpaakin osapuolta kuulemalla.