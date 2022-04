Monissa luottamustehtävissä ja tv-visassakin tutuksi tullut kokoomuksen Antti Ahonen hakee Padasjoen kunnanjohtajaksi

Monessa luottamustoimessa hämeenlinnalaisille tutuksi tullut kokoomuksen Antti Ahonen, 44, pyrkii Padasjoen kunnanjohtajaksi. Ahonen on muun muassa Hämeenlinnan kaupunginhallituksen jäsen, Kanta-Hämeen maakuntahallituksen puheenjohtaja ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuuston jäsen. Lisäksi hän toimii Suomen Vuokranantajien Kanta-Hämeen aluepäällikkönä. Ahonen on aiemmin työskennellyt muiden muassa Suomalaisuuden Liiton ja Eurooppalaisen Suomen toiminnanjohtajana sekä yhteiskuntaopin opettajana. Ahonen on koulutukseltaan filosofian maisteri sekä...

