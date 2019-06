Mopedistit huristavat kerran kesässä porukalla niskavuorelaisissa maisemissa

Bensan tuoksu lemahtaa vahvana. Se on kakstahti, joka haisee, ja polttoaineen tuoksuun sekoittuva katupöly, jota nousee pilvinä ilmaan mopedistien kaartaessa kapealla hiekkatiellä.

Mutta haistaa sitä mopon kyydissä muutakin, vakuuttaa vuoden 1964 Soliferin omistaja Päivi Metsola . Hän aistii moponsa selässä kesätunnelmaa, tuoksuttelee metsämansikoita ja kukkivia koivuja.

– Mopolla ajaessa kulkee eri reittejä ja huomaa ihan eri asioita kuin autossa istuessa, Metsola sanoo.

Metsolan nykyinen kulkupeli on punavalkoinen, vähän naisellisempi kuin edeltävä sporttimalli. Pyörä “kolahti” heti ensinäkemällä.

Mopedistiharrastus on hänen ja Timo -miehen yhteinen. Työnjako on selvä: Timo Metsolan vastuulla on kaikenlainen rassaaminen ja laittaminen, mutta yhdessä ajetaan.

– On kesästä kiinni, paljonko tulee ajeltua. Päiväreissuista pisin taitaa olla sadan kilometrin Vesijärven kierros, hauholaispariskunta kertoo.

Tänä kesänä kilometrejä kerryttää jälleen Akustin ajot -mopedistitapahtuma. Hauho-Seuran järjestämälle yhteislenkille tuli viime kesänä matkaa 56 kilometriä.

Metsolat ovat osallistuneet tapahtumaan sen perustamisesta asti. Tänä kesänä on kolmannen Akustin ajot -ajelun vuoro, tai oikeastaan neljännen, jos lasketaan mukaan myös ensimmäinen epävirallinen kierros.

Voidaan siis kai jo puhua perinteestä?

Timo Metsola luonnehtii Akustin ajojen etenemistä “semmoiseksi luikerteluksi”.

Ja sitähän se on, kun toistakymmentä mopedistia kulkee letkassa. Nopeusmittari ei huuda, vaan vauhti pysyy tasaisesti neljänkympin tietämillä.

Kiirettä ei pidetä lähdönkään kanssa. Hauhon kirkonkylällä, tarkemmin sanottuna entisen kunnantalon pihassa, kokoonnutaan, mutta vasta kun kuulumiset on vaihdettu, voidaan lähteä tien päälle.

Akustin ajojen reitin suunnitellut Terttu Peura-Kokkala sanoo mopedistien kulkevan halki “niskavuorelaisten maisemien”. Teema on osuva, sillä ajelu huipentaa Niskavuoriviikon.

Peura-Kokkala muistaa reitin ulkoa. Hän valmistautuu matkaan pakkaamalla mukaan ensiaputarvikkeita, nippusiteitä sekä jesaria – sillä korjataan ensihätään melkeinpä vika kuin vika. Jos jotain sattuu, apu ja osaaminen ovat mopedistiporukassa onneksi lähellä.

Välillä teiden varsilla on mökkiläisiä tai paikallisia, joille saa nostaa kättä pystyyn.

– Jos takapyörät ovat tiukilla, pysäytetään mopot ja pidetään tauko, hän lupaa.

Peura-Kokkalalle Hauhon mopedistireitit ovat tuttuja muutenkin kuin tapahtumajärjestäjänä. Hän hyppää vuonna 2011 hankkimansa “pappatunan” selkään tuon tuosta.

– Harrastamme muutaman muun pariskunnan kanssa lähiseuduilla ajelua.

Omaa yhdistystä tai virallista mopokerhoa ei ole, hyvä porukka ja liuta eri ikäkausilta peräisin olevia mopoja on.

– Kyllä Hauholla sana kiertää muutenkin. HäSa

Julkaistu Hämeen Sanomien kesälehdessä 21.5.2019. Lue koko kesälehti tästä linkistä.

Akustin ajot Mopediajelu su 30.6. klo 11. Lähtö Hauhon entisen kunnantalon pihalta. Vihniöntie 4. Hauho.