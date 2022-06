VIDEO: Kaukokiidon terminaalin katolla palaa Moreenin teollisuusalueella Hämeenlinnassa – Sammutustyöt jatkuvat

Hämeenlinnan Moreenissa on tulessa teollisuushalli Taipaleentiellä. Kyseessä on Kaukokiidon terminaali. Tulipalo on hallin toisen päädyn kattorakenteissa ja rakenteista on noussut melko runsaasti savua, kertoo paikalla oleva Hämeen Sanomien valokuvaaja Riku Hasari. Pelastuslaitos avaa kattopeltejä ja liekkejä on näkyvissä. Myös uusia yksiköitä on saapunut paikalle. Tulipalo on pelastuslaitoksen mukaan saanut alkunsa kattotöistä. Pelastuslaitos sammuttaa paloa parhaillaan...