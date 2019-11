MTV: "Jumalan käsi" oli hämeenlinnalaisen urheilukuvaajan Juha Tammisen uran karvain hetki

Juha Tamminen on Suomen kokeneimpia urheiluvalokuvaajia. Maailman huipputurnauksia kuvannut ja jalkapallotähtiä tavannut Tamminen yllättyi Suomen pääsystä EM-kisoihin hänen elinaikanaan.

Hämeenlinnassa noin 10 vuotta asunut Juha Tamminen on Suomen kokeneimpia jalkapalloammattilaisia. Hänen kokemuksensa ei tosin ole kentältä tai valmentajan aitiosta, vaan kameran takaa.

Tamminen on urheiluvalokuvaaja, joka on 1970-luvulla alkaneen uransa aikana kuvannut lukuisia arvoturnauksia, tavannut jalkapallolegendoja kuten Pelén ja Diego Maradonan , ja asunut sekä työskennellyt pitkiä jaksoja Etelä-Amerikassa.

Myös suomalainen jalkapallo on tullut Tammiselle tutuksi: hän on kuvannut niin Veikkausliigaa kuin maajoukkuettakin useisiin tiedostusvälineisiin. Loskassa kärvistelyä inhoava Tamminen ei ole säästellyt sanojaan sosiaalisessa mediassa kotimaisten urheilustadioneiden suhteen, joita hän on kutsunut muun muassa tuulitunneleiksi.

Pelé ”luki” valokuvassa suomalaista lehteä

Tamminen kertoi MTV:n haastattelussa ajatuksiaan suomalaisesta jalkapallosta ja muisteli uransa huippuhetkiä. Hän tunnustaa yllättyneensä Suomen pääsystä EM-turnaukseen hänen elinaikanaan.

– Täytyy hattua nostaa. Pojat hoiti sen tosi ammattimaisesti ja kylmänrauhallisesti, Tamminen kehuu.

Tamminen toteaa MTV:lle olevansa Suomen saavutuksesta onnellinen myös siksi, että maajoukkueen huoltajalegenda Gunnar Yliharju , 79, sai nähdä maajoukkueen saavutuksen.

MTV:n haastattelussa Tamminen kertoo kuvaajan uransa karvaimmasta hetkestä. Se tapahtui Meksikon MM-kisoissa 1986 Argentiinan ja Englannin välisessä ottelussa, jossa muuan Diego Maradona teki yhden jalkapallohistorian kiistanalaisimmista maaleista.

– Muistan elävästi sen hetken, kun tuli tämä ”Jumalan käsi.” Seurasin tilannetta, ja katsoin että Steve Hodge pistää pallon yli. Laskin kameran alas ja samalla hetkellä pallo on maalissa. Eihän kukaan tajunnut, miten se sinne meni!

Maali syntyi käden kautta, mutta Maradona myönsi asian vasta jälkikäteen. Argentiina voitti ottelun 2–1, eteni välieriin ja lopulta voitti maailmanmestaruuden.

Maradonan toisesta kyseisessä ottelussa tekemästä Argentiinan maalista Tamminen sai kokonaisen kuvasarjan. Myöhemmin kyseinen soolomaali valittiin kansainvälisen jalkapalloliiton äänestyksessä kaikkien aikojen maaliksi. Kuvasarja kompensoi harmitusta siitä, ettei ensimmäisestä maalista saanut kuvaa.

Meksikossa Tamminen pääsi myös kuvaamaan haastattelua, joka venyi viisiminuuttisesta puolituntiseksi. Äänessä oli Pelé. Myöhemmin Iltalehdessä julkaistiin Tammisen kuva, jossa Pelé luki suomalaista iltapäivälehteä keskittynyt ilme kasvoillaan.

140 000 kuvan urakka

Nykyään Tamminen kuvaa vähemmän ja digitoi enemmän. Hänellä on noin 140 000 filmille kuvatun valokuvan arkisto, jota hän digitoi. Tietojen kaivaminen kuvissa esiintyvistä henkilöistä on oma urakkansa.

Digitointi on jatkunut jo vuosia.

– Siinä mielessä digitoiminen on mukavaa hommaa, että saa elää kaikki vuodet ja tapahtumat uudelleen. Kuvien kautta on tullut palattua Meksikoon, Chileen, Argentiinaan ja Paraguayihin, Tamminen kertoi Hämeen Sanomille antamassaan haastattelussa vuonna 2017.

Soikea pallo kiinnostaa

Jalkapalloa Tamminen seuraa yhä työnsä puolesta, mutta hänen intohimoisimmin seuraama urheilulajinsa on rugby. Tamminen on vuonna 2011 perustetun hämeenlinnalaisen Linna Rugby Clubin perustajia ja yhdistyksen kunniajäsen. Kentällä häntä ei nähdä pelaamassa, mutta kesäisin otteluissa kylläkin. Kameran takana kentän laidalla.

