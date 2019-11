MTV: Nordean työntekijää epäillään satojentuhansien eurojen maksuvälinepetoksesta

Nordean työntekijää epäillään satojentuhansien eurojen maksuvälinepetoksesta, kertoo MTV. Työntekijän epäillään saaneen rahaa pankista tietomurron avulla.

MTV:n tietojen mukaan epäilty on 1992 syntynyt vaasalaismies. Hän on tehostetussa matkustuskiellossa.

Rikoksen epäillään tapahtuneen viime vuoden kesällä Vaasassa ja Espoossa. Tapausta tutkitaan törkeänä tietomurtona ja törkeänä maksuvälinepetoksena.

MTV:n mukaan rikoksesta epäiltynä on Nordean työntekijän lisäksi myös muita henkilöitä. Tapaukseen on liittynyt myös törkeän rahanpesun tutkinta, joka on jo siirtynyt syyteharkintaan.