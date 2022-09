Muistisairauden diagnoosi voi olla sairastuneen läheiselle shokki tai helpotus

Muistisairausdiagnoosi on merkittävä käännekohta myös sairastuneen läheisille, ja tunnereaktiot voivat vaihdella laidasta laitaan. Osa on jo ehtinyt epäillä muistisairautta, jolloin diagnoosi voi olla helpotus: epävarmuudessa eläminen loppuu, ja sairastunut pääsee avun piiriin.

Osalle diagnoosi tulee shokkina, ja päällimmäisinä tunteina voivat olla suru tai pelko tulevasta, kertoo muistisairauksiin erikoistunut geriatrian erikoislääkäri Hanna-Maria Roitto Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

– Esimerkiksi parisuhde muuttuu väistämättä muistisairauden myötä. Joskus on tullut vastaan tilanteita, joissa sairastuneen puoliso on kokenut diagnoosin helpotuksena, koska se on tarkoittanut, ettei välittäminen tai rakastaminen olekaan lakannut, vaan muistisairauden oireiden vuoksi sairastunut ei ole enää vain osannut tai kyennyt huomioimaan puolisoaan kuten aikaisemmin.

Jos muistisairaus diagnosoidaan varhaisessa vaiheessa, arki voi pysyä pitkäänkin samankaltaisena. Roiton mukaan muistisairauden edetessä läheiset monesti kokevat, että he joutuvat vähitellen luopumaan rakkaasta ihmisestään.

Parisuhde muuttuu sairauden edetessä myös hoitosuhteeksi. Jos vastuu arjesta on ollut aiemmin muistisairaalla, puoliso voi joutua vielä hyvinkin vanhalla iällä opettelemaan uusia käytännön taitoja ruoanlaitosta pyykinpesuun.

Jos sairastuneella ei ole puolisoa tai myös puoliso on sairas, vastuun avun hakemisesta ja arjen sujumisesta kantavat useimmiten sairastuneen aikuiset lapset.

Roiton kokemuksen mukaan roolit jakautuvat samalla dynamiikalla, jolla perheen asioita on hoidettu aiemminkin. Jos sisaruksilla on hyvät välit ja he tekevät sujuvasti yhteistyötä, todennäköisesti myös sairastuneesta pidetään tasapuolisesti huolta. Jos taas joku asuu selvästi lähempänä tai on läheisempi sairastuneen kanssa, hän saattaa kantaa päävastuun.

– Paras tilanne olisi tietysti se, että henkistä kuormaa ja käytännön töitä pystyttäisiin jakamaan, sanoo Roitto.

– Joskus käy valitettavasti niinkin, että omaiset ottavat sairastuneeseen etäisyyttä. Tällöin taustalla voi olla se, ettei läheinen ole saanut riittävästi tietoa heti sairauden alkuvaiheessa tai hänen oma jaksamisensa ei yksinkertaisesti riitä. Ja kaikillahan ei ole lainkaan omaisia, jolloin alan ammattilaiset kantavat suuremman vastuun.

Läheisillä on merkittävä rooli sairastuneen elämässä käytännön asioiden hoitajina, vaikka he eivät haluaisi ryhtyä omaishoitajiksi.

Roiton mukaan moni vierastaa virallista omaishoitajatitteliä ja uskoo, että se toisi mukanaan liikaa vastuuta. Samaan aikaan omainen saattaa silti tehdä epävirallisena omaishoitajana yhtä paljon työtä kuin virallisetkin omaishoitajat – ilman virallistamisen tuomia etuja.

– Omaishoitajat ovat oikeutettuja esimerkiksi 2–3 vapaavuorokauteen kuukaudessa, jos hoito on sitovaa. He saavat myös pientä taloudellista tukea hoitoon käyttämästään ajasta.

Roiton mukaan Suomessa on arvioitu olevan noin 350 000 omaishoitajaa, vaikka virallisia omaishoitosopimuksia on tehty vain noin 50 000. Omaishoidon pääasiallisena syynä on yhä useammin muistisairaus, ja omaishoitaja on useimmiten sairastuneen puoliso.

Roitto toivoo, että muistisairauteen opittaisiin suhtautumaan sairautena muiden rinnalla ilman häpeää tai peittelyn tarvetta.