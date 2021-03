Suomi on siirtynyt sunnuntain vastaisena yönä virallisesti kesäaikaan. Tänään siis kannattaa varmistaa, että oman talouden kellot ovat oikeassa ajassa. Kellon viisareita siirrettiin ”kesää kohti” eli yhdellä tunnilla eteenpäin. Toisin sanoen koulu- tai työpäivä käynnistyy käytännössä tuntia aiemmin kuin talviajassa oltaessa. Suomessa on eletty kesä- ja talviajassa vuodesta 1981 lähtien. Käytäntö on yhtenäinen koko Euroopan unionissa….