Muovimuuvi laajenee Hämeenlinnaan – Myös pientaloihin on mahdollisuus ottaa muovinkeräysastia

Lassila & Tikanojan muovimuuvi laajenee Hämeenlinnaan. Muovimuuvin tarkoitus on saada ihmiset kierrättämään muovipakkaukset omalla kotipihalla, ja nyt palvelu on saatavilla myös pientaloasujille, jotka voivat tilata muovipakkausten keräysastian omalle pihalleen. Hämeenlinnan alueella L&T on tarjonnut muovipakkausten keräystä taloyhtiöille parin vuoden ajan ja nyt muovimuuvin kannustamina yhä useampien, myös yksityisten toivotaan liittyvän mukaan. – Hämeenlinnassa kyselyitä on…