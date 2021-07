Museorautatien penkalla Humppilassa roihahti sunnuntaina pieni maastopalo. Maastoa kärventyi noin 300 neliömetriä. – Paloalue oli noin viisi metriä leveä ja eteni kuivassa ratapenkassa. Epäily on, että kipinä on lähtenyt joko kiskoista tai savupiipusta. Nyt kun on tuulista, kipinä saa äkkiä voimaa alleen ja tuli pääsee leviämään. Palon kärki saatiin kuitenkin äkkiä kiinni, päivystävä palomestari Olli…