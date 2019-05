Mustatiira piipahti Hattelmalanjärvellä

Hattelmalanjärveltä löytyi maanantaiaamuna harvinainen lintuvieras mustatiira. Komea juhlapukuinen lintu viivähti hyönteispyynnissä kalatiirojen joukossa koko päivän, jolloin kymmenet lintuharrastajat ehtivät nähdä vieraan lintutornista.

Mustatiira on selvästi kalatiiraa pienempi. Sen pää ja rinta ovat mustat ja selkäpuoli tasaisen tummanharmaa. Myös nokka ja koivet ovat mustat.

Kanta-Hämeessä mustatiira on satunnaisvieras, josta on parikymmentä aiempaa havaintoa. Hattelmalanjärvellä laji on vieraillut aiemmin vain kolmesti, vuosina 1969, 1996 ja 2012.

Mustatiiroja pesii Suomessa vain joitakin kymmeniä pareja lähinnä Länsi- ja Kaakkois-Suomen sekä Pohjanmaan rehevillä lintujärvillä. Länsi- ja Keski-Euroopan pesimäalueilla mustatiira on taantunut monin paikoin kosteikkojen kuivatuksen takia.