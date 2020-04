Mustialan kampukselta häviää pala 1800-luvun historiaa – HAMK purattaa sisäilmaongelmaiset asuntolat

Hämeen ammattikorkeakoulun Mustialan kampuksella kaivinkone on hajottanut viime viikkoina kahta historiallista rakennusta maan tasalle.

– Haluamme pitää rakennuskannasta huolta, jolloin tyhjilleen jääneet rakennukset on joko kunnostettava tai purettava, kiinteistöjohtaja Tuomas Salonen sanoo.

Museovirasto antoi Karjamajan ja Raikonmäen purkamiselle puoltavan lausunnon: Vaikka rakennukset ovat 1850–1860-luvuilta, ne eivät kuulu kampuksen keskeiseen rakennuskantaan. Huonon kunnon vuoksi niiden korjaaminen vastaisi lähes uuden rakentamista.

Sisäilmaongelmista kärsineet rakennukset ovat olleet viime vuodet käyttökelvottomia ja tyhjillään.

– Pala historiaa häipyy, mutta on historiaa tämän jälkeenkin. Rakennukset luovat omanlaisensa leiman kampukselle, ja nyt yleisilme pysyy asianmukaisena.

Alun perin rakennettu meijeriksi

Karjamaja on yli 1 300 neliön suuruinen keltaiseksi rapattu kivitalo, joka on rakennettu alun perin meijeriksi. Sittemmin siinä on ollut asuntola ja opetustiloja.

– Muutama vuosi sitten opiskelijat siirrettiin Karjamajasta muihin asuntoloihin tutkimusten ajaksi. Syvältä rakenteista löytyi pah-yhdisteitä, joiden pois saaminen on haasteellista.

Jo purettu Raikonmäki oli 10-tieltä tultaessa ensimmäinen rakennus kallion päällä. Siinä oli kolme huoneistoa, joissa asui aikoinaan henkilökuntaa ja opiskelijoita.

– Rakennuksen hirsirunko oli vaurioitunut yllättävän pahoin ja hirsien siirtäminen toisaalle nähtiin ongelmalliseksi, Salonen kertoo ja painottaa, että purkumateriaali kierrätetään asianmukaisesti.

”Korttelimainen näkymä pikkuisen avartuu”

HAMK sai urakasta yli kymmenen tarjousta. Rakennukset purkaa harjavaltalainen Rakennepurku M&K oy vajaalla 90 000 eurolla.

Vaikka asuntoloiden määrä vähenee kahdella, Salonen vakuuttaa, että kaikki halukkaat opiskelijat pystytään jatkossakin majoittamaan kampukselle.

Uusia rakennuksia ei ole suunnitteilla vaan tontit maisemoidaan.

– Korttelimainen näkymä pikkuisen avartuu, mutta uskon, että syksyllä purkamisen jälkiä ei enää huomaa.

Samaan aikaan purku-urakan kanssa Mustialassa uusitaan biolämpölaitoksen aluelämpöverkkoa.