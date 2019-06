Muumeille suursuosio Yle Areenassa

Tuoreen Muumilaakso-animaatiosarjan ensimmäinen jakso nousi Yle Areenan kaikkien aikojen katsotuimmaksi ohjelmaksi. Jaksolla oli jo ensimmäisen viikon aikana 1,38 miljoonaa katsojaa. Kesäkuuhun mennessä sen kokonaistavoittavuus on noussut yli 1,5 miljoonaan.

Jakson katsojaluvut ohittivat aiemmin kärkeä pitäneen Luottomiehen katsojaluvut.

– Sukupolvien läpäisevä suosio kertoo hienolla tavalla sen, että Muumit edustavat jotain, jolle nyt selvästi on kysyntää. Heissä on lämpöä, suvaitsevuutta ja ripaus maailman ihmettelyä. On ihana lahja meille kaikille, että rakastetun sarjan tunnelmiin voi palata uudestaan ja uudestaan vuosien ajan, pohtii Ylen Areenan päällikkö Cilla Lönnqvist Ylen tiedotteessa.

Myös sarjan maailmanvalloitus on käynnissä. Muumilaakso on myyty Suomen lisäksi jo Britanniaan, Japaniin, Kiinaan ja Etelä-Koreaan. Muumilaakson levittäjä PGS:llä on neuvotteluja käynnissä yli 30 maan kanssa sarjan esittämisestä.

Muumilaakso on yksi Ylen kaikkien aikojen satsauksista ja sarjan ensimmäisenä tilaajana Yle on ollut mukana tuotannossa alusta asti. Yle esittää Muumilaakson suomeksi ja suomenruotsiksi. Saamenkielinen Muumilaakso on myös työn alla.

Muumilaakson ensimmäisen kauden kaikki 13-osaa ovat katsottavissa Yle Areenassa. Muumilaakson seuraava kausi esitetään vuoden 2020 alussa.