Kuvanveistäjä Miina Äkkijyrkänkin kanssa yhteistyötä tehnyt Pertti Mörsky päätti ilahduttaa ohikulkijoita muuntajataiteellaan

Rusikutaiteilija maalasi kolmihenkisen perheen käytöstä poistettuun sähkömuuntajaan. Mies on saanut kotiinsa tempauksestaan kiitoskortteja.

Sähkömuuntajaan tehdyt maalaukset kiinnittävät ohikulkijoiden huomion Loimaan Kauhanojalla.

Kolmihenkistä perhettä kuvaavat kaksi maalausta ovat lähellä Alkinkulmantien tienhaaraa noin sadan metrin päässä Hämeentiestä ja vajaan kilometrin päässä Ypäjän rajasta.

Noin kahdeksan metriä korkeat maalaukset ovat loimaalaisen automaalarin ja kynäruiskutaiteilijan Pertti Mörskyn käsialaa.

Teoksen nimi on Perheystävällinen Loimaan Kauhanoja.

– Lapsuuden kotipaikkani on Loimaan Kauhanojalla ja olen katsellut sähkömuuntajaa pikkupojasta asti, kun menin sen ohi kouluun. Se toimi myöhemmin myös nuorten kokoontumispaikkana ja ajaessani ohi autolla se on osunut usein silmiin, Mörsky kertoo.

– Kun korona-aika tuli, sain ajatuksen maalata muuntajaan kuvat, jotka ilahduttaisivat ihmisiä, hän jatkaa.

Lupa muuntajan omistajilta

Muuntajia käytettiin vielä 1960- ja 1970-luvuilla, mutta sittemmin ne poistettiin käytöstä ja purettiin pois.

– Maalaamani muuntaja säästyi purkamiselta, koska se oli yksityisellä maalla ja maanomistajat Riitta ja Anna-Liisa Leino olivat ostaneet sen sähkölaitokselta varastotilakseen.

Mörsky kertoo, että Leinot ovat sisaruksia ja asuvat nyt Turun seudulla ja he pitävät Kauhanojan taloaan nykyisin kesäpaikkanaan.

– Sain heiltä luvan muuntajan maalaamiseen. Maalaukset ovat nyt olleet valmiina kolme viikkoa, ja maalasin niitä peitettynä pari kuukautta, Mörsky kertoo.

Näkyy autoilijoillekin

Mörsky maalasi muuntajasta kivimaaleilla kaksi seinää.

Maalauksissa on Mörskyn tyttären Riina Karilan perhe. Toisessa kuvassa ovat Riina, hänen miehensä Markus ja perheen kaksivuotias Veeti-poika sylikkäin. Toisessa kuvassa Riina ja Veeti katsovat taivaan sineen.

– Maalaukset näkyvät hyvin niin Hämeentietä ajaville autoilijoille kuin Vanhaa Hämeentietä kulkeville pyöräilijöillekin. Sannoitin muuntajan alustan niin, että myös sen juurelle pääsee. Juurella on vieraskirja, johon jokainen saa kirjoittaa tai piirtää omia ajatuksiaan.

Yövalaistus lahjoituksena

Maalaukset on valaistu pimeään aikaan. Sähköyhtiö Sallila Energia lähti projektiin mukaan lahjoittamalla teokseen valot ja valaistukseen tarvittavat johdot.

Myös muilta paikallisilta yrityksiltä tuli apua muun muassa kattopeltien ja vuorilautojen hankkimiseen muuntajaan.

– Maalauksia on käyty katsomassa paljon, ja minulle on tullut myös kotiin kiitoskortteja. Tarkoituksena oli tuottaa ohikulkijoille iloa, ja se näyttää onnistuneen, Mörsky sanoo.

Itse opittu taito

62-vuotias Mörsky tunnetaan parhaiten erikoisautojen maalaamisesta, minkä hän aloitti jo vuonna 1979.

Taito on itse opittu, ja kynäruiskulla autoihin on syntynyt lukuisia maalauksia. Hän on maalannut muun muassa näyttelyihin meneviin jenkkirautoihin raitoja ja isoon hevosautoon hevosten kuvia.

– Autoihin tekemistäni maalauksista on jäänyt mieleen Mustangin maalaaminen Latelan poikien kanssa televisio-ohjelma Latelaan. Olen myös tehnyt yhteistyötä kuvanveistäjä Miina Äkkijyrkän kanssa, mikä vei jopa Yökylässä Maria Veitola -ohjelmaan, Mörsky kertoo.

Mörsky on myös maalannut Vesa-Matti Loirista muotokuvan.

– Toimitin muotokuvan Loirille henkilökohtaisesti, ja hän oli yllättynyt ja iloinen. Hän on todella hieno mies, Mörsky sanoo. HäSa