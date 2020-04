Muutto on iso ponnistus – Mitä pitää muistaa, kun muuttaa uuteen kotiin?

Maija Männikön muuttopäivä osui keskelle tammikuun kireitä pakkasia. Yli 20 vuoden ajan Männikön kotina toiminut kaksio Oulun Välivainiolla on aamun sarastaessa tyhjentynyt. Jäljellä ovat enää viimeiset muuttolaatikot, jakkarat ja pahvilaatikkoon pakattu televisio.

Pian nekin on pakattu alaoven eteen peruutettuun pakettiautoon, jota ajaa Pekka Pelto , Paku ja reipas kuski -muuttofirman muuttomies ja toimitusjohtaja. Hän on yhdessä kollegansa Ismo Toivosen kanssa vastannut suurimpien huonekalujen kantamisesta.

Nyt jännitetään enää sitä, mahtuuko televisio täydeksi käyneeseen takakonttiin, vai onko pakettiautolla tehtävä kaksi kierrosta uuden ja vanhan asunnon välillä.

Vaatehuone suurin murheenkryyni

Männikkö on kaiken muuttotohinan keskellä hyvillä mielin. Tavaraa on jo viety uuteen asuntoon ystävien kanssa ja ylimääräistä myyty kirpputorilla. Myös hänen murheenkryyniksi nimeämänsä vaatehuone on nyt tyhjillään.

– Olin vuosien varrella säilyttänyt täällä kaikenlaista, kun tilaa oli ruhtinaallisesti. Oli kova työ tyhjentää tätä turhasta tavarasta asuntonäyttöjä varten, hän sanoo ja astelee sisään vaatehuoneeseen.

Männikkö arvioi, että aikaa pakkaamiseen ja tavaroiden läpikäymiseen on kulunut ainakin täyden työviikon verran. Kaikki muuttoon liittyvät asiat virallisia paperitöitä myöten ovat kuitenkin sujuneet hyvin. Myös asuntokaupat etenivät jouhevasti.

– Olin pohtinut muuttoa jo jonkin aikaa. Se oli parempi toteuttaa nyt, kun olen vielä siinä kunnossa, että jaksan.

Vanhaa kotiaan hän ei jää ikävöimään, vaikka siellä pitkään viihtyikin.

– Ajattelen niin, että menen nyt kohti uutta elämää ja remontoitua, uutta kotia. Eikä tämä vanha ole enää minun kotini. Uusien asukkaiden remonttimiehet ovat tulossa jo tänään tänne tekemään remonttiarviota.

Muuttoon liittyy isoja asioita

Pakettiautoa täyttävä Pekka Pelto sanoo vuosien varrella nähneensä, miten stressaava tilanne muutto monelle on. Se ei ole ihme, sillä usein on asuttu pitkään ja tavaraa on paljon. Osasta pitäisi luopua ja loput kuljettaa uuteen paikaan.

Pelto sanoo, että muuttoon kytkeytyy usein myös muita, isoja asioita, kuten eroahdistusta ja taloudellisia huolia. Muuttoon on voinut johtaa avioero tai puolison kuolema. Kodista luopuminen voi pelottaa ja ahdistaa. Muuttotilanteessa ollaan myös eräänlaisessa välitilassa, kun uutta kotia ei vielä ole.

Kaiken tämän keskellä pitäisi kyetä organisoimaan muutto. Aina se ei onnistu, Pelto on huomannut. Muuttokohteessa vastassa voi olla joukko lamaantuneita ihmisiä, jotka eivät saa tartuttua toimeen.

– Silloin meidän tehtävämme on mennä paikalle ja ottaa homma haltuun.

Pelto on työskennellyt pitkään pappina ja terapeuttina. Tästä kokemuksesta on ollut apua myös muuttotöissä.

– Vaikka muutto voi ahdistaa, kannattaa silti ajatella, että se on mahdollisuus, sillä sitä se on. Sen myötä asiat voivat kääntyä kohti parempaa.

Pitääkö myös tilapäisestä muutosta ilmoittaa?

Milloin muuttoilmoitus on tehtävä, Väestörekisterikeskuksen palvelupäällikkö Anne Torkkel-Naumanen ?

– Ilmoitus on tehtävä aina, kun muuttaa osoitteesta toiseen. Maistraatille tulee ilmoittaa myös tilapäisestä muutosta, jonka kesto on yli kolme kuukautta. Muuttoilmoituksen tekeminen on lakisääteinen velvollisuus.

– Muuttoilmoitus on tehtävä aikaisintaan kuukautta ennen ja viimeistään viikon kuluttua muutosta. Muutto tulee voimaan ilmoitettuna muuttopäivänä.

Minne tiedot päivittyvät?

– Tiedot välitetään sopimusten mukaisesti viranomaisille, esimerkiksi kunnille, verottajalle ja Kelalle sekä lakisääteisiä viranomaistehtäviä hoitaville tahoille, kuten pankeille ja vakuutuslaitoksille.

– Muuttoilmoitus kannattaa tehdä huolellisesti. Kun muuttotiedot saadaan kerralla oikein maistraattien ylläpitämään väestötietojärjestelmään, välittyy osoite oikein monelle taholle. Virheellisten tietojen oikaisemiseen menee aikaa ja sillä olla vaikutusta palvelujen saatavuuteen. Esimerkiksi hakemusten käsittely voi kestää kauemmin.

Voiko tietojen luovutuksen eteenpäin kieltää?

– Tietojenluovutuskiellon voi tehdä sähköisesti Tarkasta omat tietosi -palvelussa.

Miten muuttoilmoitus tehdään?

– Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti muuttoilmoitus.fi-palvelussa, joka on yhteinen Postin kanssa. Samalla voi ilmoittaa uuden osoitteen sekä maistraatille että Postille. Ilmoituksen voi tehdä myös hakemalla muuttoilmoituslomakkeen lähimmästä Postin palvelupaikasta ja postittamalla sen palautuskirjekuoressa.

Julkaistu Hämeen Sanomissa ensimmäisen kerran 26.1.2019.