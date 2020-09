Myllymäen koululle sovitellaan väistötiloja Ahvenistolle: "Yhä tarvitaan joitakin selvityksiä"

Ahveniston koulu on todennäköisin väistötila sijaintinsa vuoksi. Väistötilojen kuntoa selvitetään vielä tarkemmin.

Myllymäen koulun oppilaat sijoitetaan kevätlukukaudella todennäköisesti entisen Ahveniston koulun tiloihin.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Päivi Raukko kertoo, että lopullista päätöstä asiassa ei ole tehty, mutta Ahvenisto on vahvin vaihtoehto.

– Se on lähin käytettävissä oleva sopiva rakennus ja siellä on useampia rakennuksia, joista osa on terveitä ja kelpaisi väistötilaksi. Myllymäen oppilasmäärä mahtuisi rakennukseen yhdessä Aimo-koulun kanssa, ja joitakin tiloja voisi olla yhteiskäytössä.

Raukko sanoo, että Ahvenistolla pitää tehdä vielä joitakin selvityksiä ennen kuin asiasta päätetään.

– Tilapalvelut käy rakennukset huolella läpi, että ne ovat varmasti turvallisia käyttää.

Myllymäen koulun rakennusten todettiin alkuvuodessa tehdyssä kuntotutkimuksessa olevan monin paikoin peruskorjauksen tarpeessa.

Kouluun liittyvä selvitys tulee 16. syyskuuta sivistys- ja hyvinvointilautakunnan käsiteltäväksi, jolloin päätetään, esittääkö lautakunta Myllymäen rakennusten peruskorjausta ensi vuoden talousarvioon.

Raukko huomauttaa, että Myllymäen rakennusten jatkokäyttö ratkaistaan osana laajempaa keskustan alakoulujen, eli Myllymäen ja Seminaarin selvitystä.

– Sen uskaltaa sanoa varmaksi, että Myllymäki on pidempään kuin ensi kevätlukukauden ajan pois koulukäytöstä.

Koulun käyttäjät eivät olleet oireilleet rakennuksessa ennen kuntoselvityksen tekemistä. Päivi Raukon mukaan myöskään tänä syksynä ei ole tullut ilmoituksia oireilusta, joiden epäiltäisiin olevan sisäilmaongelmien aiheuttamia.

Tehdyssä kuntoselvityksessä kuitenkin ilmeni rakenteiden mikrobi- ja lahovaurioita sekä homekasvustoa, jotka heikentävät koulutilojen sisäilman laatua. Tuoreita, pahoja kosteusvaurioita rakennuksista ei löytynyt.

Myllymäen koulun päärakennus on valmistunut vuonna 1950 ja siihen on tehty perusparannus 1977. Hirsirunkoinen ns. puukoulu on rakennettu vuonna 1913.

