Myrskypuuska aiheutti sähkökatkoja Kanta-Hämeessä

Tuulen ja sateen aiheuttama myrskypuuska on katkaissut sähköt yli 4000 Elenian asiakkaalta Kanta-Hämeessä lauantaina. Koko Hämeenlinnan alueella sähköttömiä talouksia on yli 2800. Hattulassa ilman sähköä on lähes 700 taloutta ja Janakkalassa 440 taloutta.

Sähkökatkojen aiheuttajia ovat linjoille kaatuneet puut ja katkenneet oksat. Puita on kaatunut myös teille niin, että esimerkiksi Etelä-Hattulassa tieyhteyksiä on tällä hetkellä poikki.

Elenia rajaa parhaillaan vika-alueita. Etelä-Hattulassa sähkökatkojen päättymisajaksi on arvioitu viimeistään kello 21, mutta kaikkialla arvioita sähkökatkot aiheuttaneiden vikojen korjauksista ei ole vielä annettu.