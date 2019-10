Näin liikkumissuositukset muuttuivat: Jo kahvikupin hakemisesta löntystellen saa liikkumispisteitä

Kevyellä liikuskelulla on uusimman tutkimustiedon valossa paljon suurempi merkitys kuin aiemmin on tiedetty. Liikunnan terveyshyötyjen saavuttaminen ei siis vaadi juoksulenkille tai salille lähtöä, vaan jo se auttaa, että ottaa työpäivän...

Kevyellä liikuskelulla on uusimman tutkimustiedon valossa paljon suurempi merkitys kuin aiemmin on tiedetty. Liikunnan terveyshyötyjen saavuttaminen ei siis vaadi juoksulenkille tai salille lähtöä, vaan jo se auttaa, että ottaa työpäivän lomassa ylimääräisiä askelia kahvia hakiessa tai kotona kukkia kastellessa. Liikuskelun – kankeammin sanottuna fyysisen aktiivisuuden – merkitys on niin iso, että maanantaina julkaistuissa tuoreissa liikuntasuosituksissa…