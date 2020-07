Näin matkustusrajoitukset iskivät eläinhoitoloihin Hämeessä: "Tuloista lähti 95 prosenttia" – Kesälomakausi tuonut uutta toivoa

Kanta-Hämeen eläinhoitolat kärsivät asiakaskadosta keväällä. Kotimaanmatkailu on tuonut kesällä joitakin varauksia, mutta normaaleihin asiakasmääriin ei ylletä.

Lomamatkojen peruunnuttua koronakeväänä eivät lemmikitkään ole tarvinneet kodin ulkopuolista hoitopaikkaa.

Eläinhoitoloilla ja lemmikkihotelleilla alkoivat puhelimet keväällä piristä asiakkaiden peruessa varauksiaan.

Hämeenlinnassa toiminut eläinhoitola Hepuli sulki ovensa keväällä kuukautta suunniteltua aiemmin, sillä korona tyhjensi varauskirjan.

”Pikkuhiljaa peruutuksia tuli yksi toisensa jälkeen.”

Kysyimme neljältä alueen eläinhoitolalta, millainen isku matkustusrajoitukset ovat alalle olleet.

Peruutus peruutuksen jälkeen

Vuodenvaihteessa Hauholle muuttaneelle JPKH Lemmikkihotellille kevät oli raskas. Hoitopaikat juhannukseksi oli varattu täyteen jo jouluna, mutta kun matkailu pysähtyi, melkein kaikki varaukset peruttiin.

– Kaikkia ei peruttu heti, vaan ihmiset jäivät odottelemaan. Pikkuhiljaa peruutuksia tuli yksi toisensa jälkeen, omistaja Janne Antin kuvailee kevättä.

– Tuloista lähti 95 prosenttia, Antin sanoo.

Uudella hauholaisyrityksellä oli paljon suunnitelmia kevääksi. Tarkoituksena oli tehdä parkkialue, laajentaa puistoa ja avata koirakahvila. Kaikki uudistukset piti kuitenkin laittaa jäähylle.

– Säästöjä ei uskaltanut käyttää mihinkään, kun oli niin epävarmaa, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Korona romahdutti asiakasmäärät myös hämeenlinnalaisella Doggies and Kitties -lemmikkihotellilla.

– Kun korona iski, jo varattuja lemmikkien lomia peruttiin meiltä. Matkustuskieltojen tullessa uusia varauksiakaan ei tullut, kertoo yrittäjä Minna Riihimäki.

Lemmikkihotellissa pyöritettiin kampanjaa, jossa lemmikit otettaisiin edullisemmin hoitoon, mikäli niiden omistaja joutuisi koronan takia sairaalaan. Yhtään tällaista tapausta ei kuitenkaan tullut.

Enemmän löytökoiria, vähemmän löytökissoja

Etelä-Hämeen eläinhoitolasta ja Riihimäen Onnentassusta kerrotaan, että kevät oli tavallista hiljaisempi muiden kuin löytöeläinten suhteen.

Korona lisäsi löytökoirien määrää, kun taas löytökissoja oli pahimpien koronakuukausien aikana tavallista vähemmän.

Toiminnanjohtaja Anni Sjöblom Onnentassusta arvelee koiria päässeen enemmän karkuun, koska niiden rutiinit ovat kevään aikana poikenneet normaalista omistajien ollessa enemmän kotona.

Takaisin kohti normaalia

Kesä on nyt tuonut uutta toivoa eläinhoitoloille.

”Yhtäkkiä on lähdetty reippaaseen nousuun.”

Matkustusrajoitusten höllentyessä ihmiset ovat alkaneet varaamaan matkoja ja samalla on katsottu myös hoitopaikka lemmikille. Varausmäärät ovat kasvaneet etenkin kissojen osalta.

– Yhtäkkiä on lähdetty reippaaseen nousuun. On kuin maailma olisi mennyt takaisin normaaliin, sanoo Janne Antin JPKH Lemmikkihotellilta.

Juhannus oli hotellilla täyteen buukattu, vaikka alkuperäiset varaukset olikin peruttu. Kotimaanmatkailijat ovat muodostaneet uuden asiakasryhmän lemmikkihoitoloille.

– Viime viikonloppuna jouduimme myymään ei oota, olimme aivan täynnä. Heinäkuu on ollut tosi hyvä loppua kohden, Antin iloitsee, mutta sanoo, että kiinniotettavaa on kevään jäljiltä yhä paljon.

Maltillisesti varauksia syksylle

Poikkeusolojen päättyminen ja kesälomasesonki ovat tuoneet maltillista kasvua asiakasmääriin myös Etelä-Hämeen eläinhoitolassa.

Asiakkaita on ollut kevätkuukausia enemmän, mutta korona vaikuttaa yhä. Kesäviikonloput ovat ennen olleet hoitolassa täysiä.

Varaustilanne on normalisoitumaan päin myös Doggies and Kitties -lemmikkihotellissa, mutta viime kesään verrattuna on yhä hiljaisempaa.

Eläinhoitoloista kerrotaan, että syksyllekin on jo alkanut tulla muutamia varauksia.