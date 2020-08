Eino Saari puki 50 miehen kokemukset kirjaksi - Miehet kertoivat kosketuksesta, seksuaalisuudesta, rakkaudesta, yksinäisyydestä – elämästä

”Kun tuntematon mies avaa kotinsa oven, on sukellettava siihen, mikä on totta nyt. Ensimmäisten katseiden on luotava tuttuuden siltaa vierauden valtamereen. Käynnissä voi olla avioero tai Monacon F1 Grand Prix”, kirjoittaa kajaanilainen Eino Saari teoksessaan Miehen kosketus.

Saari rakensi tuttuuden siltaa 50 miehen kanssa ja sukelsi heidän elämäntarinoidensa niihin osiin, jotka miehet olivat valmiit jakamaan. Saari halusi selvittää, millainen suhde miehillä on kosketukseen.

Matkan varrella miehet kertoivat tunteistaan, ajatuksistaan, kokemuksistaan, peloistaan, lapsuudestaan, perheistään, virheistään, onnistumisistaan – lyhyesti sanoen: elämästään.

Joku miehistä kuvaili sitä, millaista on joutua lähisuhdeväkivallan uhriksi. Toinen kertoi keski-ikäisen miehen seksuaalisen etsinnän retkistä. Kolmas kertoi, kuinka oli lapsena polttanut kotitalonsa.

Noin puolet Saaren tapaamista miehistä asuu Kainuussa, puolet muualla Suomessa. He ovat syntyneet vuosien 1930–2000 välillä.

Entistä syvemmälle ajatuksiaan jakavien miesten tarinoihin

Kirjalliseen muotoon puettu teos on jatkoa Saaren käsikirjoittamalle ja ohjaamalle näytelmälle, joka sai ensi-iltansa vuonna 2017.

Vaara-kollektiivin ja Kajaanin kaupunginteatterin yhteistuotanto keräsi maata kiertäessään ylistäviä arvioita.

Kirjan muotoon puettuna teoksessa päästään entistä syvemmälle ajatuksiaan jakavien miesten tarinoihin.

– Teatteriesityksessä miesten tarinoista oli poimittu tiiviitä lyhyitä koruja, kun taas asiantuntijat taustoittivat kontekstia. Kirjassa päästään syvemmälle miesten elämäntarinoihin, lähemmäs heidän pelkojensa ja tarpeidensa juurisyitä, Saari kuvailee.

Saari puhuu ”heistä”, mutta kirjoittaa teoksessa avoimesti auki omiakin tunteitaan ja ajatuksiaan, jotka ovat syntyneet prosessin edetessä. Hän kertoo avoimesti myös siitä, millaiset kokemukset ovat muokanneet häntä kohti nykyistä itseään.

Tarinat suodattuivat kirjailijan läpi

Alun perin Saari ajatteli kirjoittavansa dokumentaarisen romaanin, jossa kuuluisivat ainoastaan haastateltujen miesten äänet.

– Kustantamossa kuitenkin ajateltiin, että koska miesten kokemukset ovat eräällä tavalla suodattuneet lävitseni, kulkemani matka olisi kiinnostavaa ja rehellistä tuoda näkyviin, Saari sanoo.

– Toinen palaute oli, että lukijoita voisi kiinnostaa lukea myös aihetta tuntevien tutkijoiden ja asiantuntijoiden ajatuksia.

Miehen kosketus on tietokirja, mutta ei tyylipuhtaasti. Maalailevassa, pohdiskelevassa tekstissä väreilee usein kaunokirjallinen ote.

Teksti ei kuitenkaan ole fiktiota. Miesten sitaatit ovat heidän itse lausumiaan ja ne kertovat heidän elämästään – tekstistä on poistettu ainoastaan puhekielisyyttä luettavuuden helpottamiseksi.

Saari jättää lajityypin nimeämisen lukijayhteisölle.

– Kustantajat, kirjakauppiaat, kriitikot ja lukijat päättävät lajityypin, Saari sanoo.

”Riitti, että kuunteli ja oli läsnä”

Saari aloitti kokemusten keräämisen haastattelemalla tuttuja ja tutun tuttuja.

Haastatellut muodostavat laajan, monipuolisen joukon. Saari haastatteli insinöörejä, merimiehiä, hoitajia, opettajia, johtajia, kauppiaita, pappeja, duunareita, työssäkäyviä, työttömiä, opiskelijoita, koululaisia, yrittäjiä, eläkeläisiä. Miehiä, ihmisiä.

Hän halusi sisällyttää joukkoon ihmisiä ja ammattiryhmiä, joilla on erityinen suhde kosketukseen. Sen vuoksi hän lähestyi esimerkiksi näkövammaisia ja vankeja.

Osan haastateltavista Saari löysi sosiaalisen median kautta, muutama mies lähestyi häntä itse.

Kun alkujännityksestä päästiin, Saaren oli helppo asettua erittäin rankkojakin kokeneiden asemaan. Riitti, että kuunteli ja oli läsnä.

– Huomasin melko pian, että kukaan ei odota minun ratkaisevan miesten ongelmia, Saari sanoo.

Saari sai haastattelujen jälkeen monelta palautetta siitä, että kiinnostuneelle kuuntelijalle puhuminen oli terapeuttinen kokemus.

Neutraali haastattelija, joka ei haasta näkemyksiä

Keskustelu miehistä, kosketuksesta ja tasa-arvosta on Saaren mielestä poteroihin jämähtänyttä.

– On olemassa todella monenlaisia miehiä ja miesten edunvalvojia netissä naisvihaa kylvävistä porukoista pehmeisiin feministisiin järjestöihin, Saari sanoo.

Saaren tavoitteena oli asettua keskelle, neutraalin kuuntelijan asemaan, olla mahdollisuuksien mukaan pidättyväinen omissa asenteissaan.

Lähes aina se tuntui mahdolliselta, mutta muutaman kerran Saari koki joutuvansa vaikeaan asemaan. Kuinka olisi mahdollista esimerkiksi osoittaa hyväksyntänsä ja tukensa naisia tai seksuaalivähemmistöjä kiihkeästi vihaavalle miehelle niin, ettei tulisi osoittaneensa hyväksyntäänsä vihalle? Kuinka kohtaamisen hetkessä olisi reagoitava?

Haastattelijan asemansa vuoksi Saari valitsi neutraaliuden. Hän kertoo tunteneensa epävarmuutta sen suhteen vain silloin, kun jotkut miehet kylvivät esimerkiksi seksistisiä ajatuksia.

– Niinä hetkinä en pitänyt itsestäni. Tunsin, että kiltti miellyttäjä-Eino nostaa päätään, kun en haasta miesten näkemyksiä, Saari sanoo.

– Toisaalta on niinkin, että jos sattuu olemaan 80-vuotias ukko, jonka näkemys on rakentunut koko pitkän elämän aikana, hän on kokenut väkivaltaa lapsena ja vaimo makaa sairauden terminaalivaiheessa sairaalassa, en ole ihan varma, mitä haastamisella saavutetaan.

Teoksessaan Saari kirjoittaa muistaneensa, keitä hän lähti etsimään: ”En sankareita, en konnia. Miehiä, ihmisiä.”

Ongelmapuhetta miehisyydestä

Kunnioittava, arvostava puhe miehisyydestä loistaa poissaolollaan, pohtii Saari.

– Miehisyyttä käsitellään paljon ongelmapuheen kautta. Usein keskustellaan esimerkiksi yksinäisyydestä, työttömyydestä, päihderiippuvuudesta ja väkivaltaisuudesta, Saari sanoo.

– Ajattelen, että miehet itse voisivat ottaa aktiivisemmin kantaa itseään koskevaan keskusteluun ja tukea toisiaan, kertoa myönteisiä tarinoita.

Saaren päänsisäinen lukija on mies, vaikka hän tietää, että Miehen kosketuksen kaltaisia kirjoja lukevat lähinnä naiset.

– Kirjoitan ensisijaisesti miehille, mutta en usko, ettei jokin tietty ryhmä voisi siihen tutustua. Teos on suunnattu eri-ikäisille aikuisille.

Kukaan ei halunnut lukea

Elokuussa Saari postitteli kirjoja haastattelemilleen miehille. Jokainen sai lukea ja hyväksyä oman osuutensa ennen teoksen julkaisua.

Koko teosta ei ollut lukenut ennen sen ilmestymistä kuitenkaan juuri kukaan, vaikka Saari tarjosi mahdollisuutta sähköisen version lukemiseen.

– Miesten reaktiot kiinnostavat paljon. Uskon, että reaktiot vaihtelevat innostuksesta jännittyneisyyteen, Saari sanoo.

Ohjaajaksi ja käsikirjoittajaksi identifioituva Saari nauttii teatteriprosessissa aina siitä, että ensi-illassa prosessi pääsee purkautumaan.

Teatterissa yleisöltä saa aina jonkinlaisen reaktion.

Saari laski kirjoittamansa tekstin käsistään toukokuussa. Purkautumaton odotus väritti kesälomaa.

– Ajattelin monesti, että ilmestyisipä se jo, jotta pääsisi keskittymään muuhun.

Saari toivoo, että pääsee ensi vuonna aloittamaan uuden kirjoitusprojektin. Hän haluaisi haastatella ammattikuuntelijoita, esimerkiksi pappeja ja psykoterapeutteja.

– Haluaisin ottaa selvää, mihin muuhun kuin teatteriin minusta on ammatillisesti. Koen uteliaisuutta ja intohimoa kirjoittamiseen, Saari sanoo.

Entä Miehen kosketus: millaisia toiveita sinulla on teoksen nyt ilmestyttyä?