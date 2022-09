Näin paljon Hämeenlinnaan, Hattulaan ja Janakkalaan ensirekisteröitiin sähköautoja – Bensiiniautojen ylivoima on kaventumassa

Vain pieni osa uusista rekisteröidyistä henkilöautoista on toistaiseksi täyssähköautoja Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan seuduilla. Tiedot ilmenevät Traficomin tilastoista. Suomessa on ensirekisteröity vuosina 2020–2022 kaikkiaan noin 250 000 henkilöautoa. Niistä bensiiniautojen osuus on noin 60 prosenttia ja sähköautojen osuus vain yhdeksän prosenttia. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Jos vertailu ulotetaan vain kuluvaan vuoteen, bensiiniautojen ylivoima kaventuu. Tänä vuonna...