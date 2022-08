Näin Ukrainan pakolaiset asuvat SPR:n Iittalan keskuksessa – "Ei sellaista asumista, johon suomalaiset ovat tottuneet" – Katso kuvat

SPR:n Hämeenlinnan vastaanottokeskuksen Iittalan sivutoimipisteessä on 75 paikkaa, joista käytössä on tällä hetkellä alle puolet. Vastaanottokeskuksen johtaja Aija Hiisilä: ”Kyse on hyvin tiiviistä majoittamisesta."