Näin Vastaamon ex-toimitusjohtaja kommentoi yhtiön tilaa Hämeen Sanomille vuonna 2017: "Olemme 20 kertaa suurempi kuin Suomen seuraavaksi suurin psykoterapiayritys"

Julkaisemme arkistosta uudelleen entisen toimitusjohtajan Ville Tapion haastattelun, joka on alun perin julkaistu 6.1.2017: Vastaamo lupaa hoitaa nopeasti ja ilman pompotusta. Se on nopeasti kasvava alan suurin yritys. Toimitusjohtaja Ville Tapion mielestä koosta on hyötyä.