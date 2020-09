"Naista puhuvia" mekaanikkoja, Hunksit autotapahtumiin ja autonhuoltokursseja naisille – Näitä asioita ajaa uusi someryhmä naisille

Pauliina Fontellin perustama, autoileville naisille suunnattu Facebook-ryhmä on saanut innostuneen vastaanoton – myös miehiltä. Hämeenlinnalaisnaisiakin on jo liittynyt ryhmään.

Vaikka tasa-arvokysymyksissä on monella saralla päästy jo pitkälle, näin ei kuitenkaan Pauliina Fontellin mielestä ole autoilussa.

– Kaikkea autoihin liittyvää on aina pidetty miesten juttuna. Esimerkiksi naisille suunnattuja artikkeleja tai autonhuoltokursseja ei googlettamalla löydy. Autotapahtumissa on vain vähäpukeisia naisia ja urheiluautoja, eli tilanne on aika epätasa-arvoinen.

– Kyllä meillä naisillakin pitää olla oikeus saada autotapahtumiin vaikka Hunksit silmäniloksi ja meitä palvelemaan ”naista puhuvia” mekaanikkoja, jotka selittävät mielenkiintoisesti ja ymmärrettävästi auton huoltoon liittyvistä asioista, Fontell vaatii.

Idea lähti keskusteluista

Näitä epäkohtia korjaamaan helsinkiläinen Fontell perusti tänä syksynä Facebookiin naisautoilijoille suunnatun ryhmän Wilds Women’s Car Clubin (ryhmän nimen virallinen kirjoitusasu).

Siihen on parissa viikossa liittynyt satakunta jäsentä, myös hämeenlinnalaisia.

– Ajatus lähti liikkeelle keskusteluista, joissa naiset totesivat, että heillä ei koskaan ole ollut mielenkiintoa tutustua mihinkään autoiluun tai vaikkapa moottoreihin liittyvään. Mietimme, että meitä on varmasti muitakin.

Naisteniltoja ja autotapahtumiin ständejä

Suunnitelmissa on järjestää muun muassa autonhuoltoilta – tietysti kuohuviinin kera.

– Naistenillassa opettelisimme tekemään auton perushuollon ihan itse. Tulossa on muitakin naisille suunnattuja teemailtoja, -päiviä ja -kursseja. Ensi vuonna on tarkoitus näyttäytyä naisille suunnatulla ständillä autotapahtumissa.

Mitään kokoontumisajoja ja autoletkoja ei ainakaan vielä ole suunnitteilla.

Artikkeli jatkuu kuvien jälkeen.

Palaute on ollut hyvää

Pauliina Fontell kertoo, että muutama autojen maahantuontiyritys on jo ottanut yhteyttä yhteistyöhön liittyen.

– Olemme saaneet jo nyt tosi paljon hyvää palautetta siitä, että olemme viemässä tärkeää asiaa eteenpäin.

Ryhmän toiveena olisi saada markkinoille myös nykyistä naisellisempia autotarvikkeita ja -lisävarusteita.

– Suomesta saa vain pinkkiä autoskrabaa, mutta ei juuri muuta naisellista. Miksi esimerkiksi auton suojapeitteen pitää olla joku tylsänharmaa, miksei se voisi olla valkoinen tai pinkki ja siinä vähän bling blingiä, jotta sitä olisi mukavampi katsella, Pauliina Fontell kysyy.

– Itselläni tavoitteena on hankkia joskus sellainen valkoinen bling bling -urheiluauto. Naisetkin tykkäävät urheiluautoista ja autotapahtumista.

– Hyvällä autolla ajaminen on mieluisaa. Ajan nyt Audi Q2:lla.

Ryhmä kiinnostaisi myös miehiä

Myös miehet ovat Fontellin mukaan olleet innokkaita liittymään ryhmään, mutta pääsy on heiltä evätty. Kyse kun on naistenryhmästä.

– Ryhmän naiset kokevat, että he ovat vihdoin löytäneet paikan, jossa he voivat vapautuneesti keskustella kaikesta naisautoiluun liittyvästä. Olemme saaneet yli sata jäseneksipyyntöä miehiltä, mutta emme ole heitä ottaneet vastaan, vaan olemme ohjanneet heidät meidän Instagram-tilillemme.

– Ig-tilille on tullut myös paljon yhteydenottoja autoliikkeistä, autonhuoltoliikkeistä ja -korjaamoista sekä tykkäyksiä autoharrastajilta.

Lisäksi Fontell on perustanut Facebookiin sivun, josta löytyy ryhmän linkki ja jossa kerrotaan tapahtumista. Ohjeistukset löytyvät myös englanniksi ja ruotsiksi.

Miksi aina mies ajaa?

Fontell itse kertoo nauttivansa autolla ajosta.

– Olemme ryhmässä käyneet paljon keskustelua siitä, että miksi annamme yleensä miehen ajaa, kun voisimme mennä itsekin rattiin.

Ryhmän naiset ovat kertoneet kohtaavansa alentuvaa käytöstä esimerkiksi autokaupoilla.

– Autoa ostaessa automyyjä on saattanut tokaista, että no, tule sitten miehen kanssa uudestaan.

Naiset haluavat jalansijaa

Yhä kuulee myös väitteitä ja vähättelyä siitä, että naiset olisivat huonompia ratin takana kuin miehet.

– Kysyimme tätä ryhmässä, ja kaikki naiset olivat sitä mieltä, että eivät missään tapauksessa! Uskon, että naiset ovat kaikin puolin miehiä turvallisempia kuskeja.

– Ehkä naiset ovat tietyllä tavalla tähän asti antaneet miehille valta-aseman autoilussa, mutta me aiomme napata sen pikkuhiljaa itsellemme! Me naiset haluamme olla mukana kaikkeen autoiluun liittyvässä toiminnassa, Pauliina Fontell toteaa. HÄSA