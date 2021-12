Nälkäinen näpistelijä jäi ravintolassa kiinni Riihimäellä

Nelikymppinen mies jäi tiistaina kiinni näpistelystä riihimäkeläisessä ravintolassa. Mies oli mennyt lounasaikaan ravintolaan Voimalankadulla ja pakannut take away -laatikkoon pitsanpaloja ja poistunut sen jälkeen ravintolasta maksamatta ruokia. Mies oli lähtenyt juoksemalla karkuun, mutta järjestyksenvalvoja oli tällä kertaa nopeampi ja sai pitsavarkaan kiinni. Näpistelijä ei ollut ensikertaa anastuspuuhissa, sillä miehellä on takanaan 16 aikaisempaa näpistystä vuoden...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaa digi ja pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 5,49e/kk! Olen jo tilaaja