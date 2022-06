Nettipalstojen myyjille lähetetty postin nimissä huijauslinkkejä – tavalliselta vaikuttava ostokeskustelu johtanut tilin tyhjentämiseen

Postin nimissä on lähetetty netissä toimivien osto- ja myyntipalstojen myyjille hyvin aidon näköisiä huijauslinkkejä. Itä-Suomen poliisi tiedottaa, että poliisille on tullut paljon ilmoituksia huijauslinkeistä, joiden avulla on saatu ihmisten tilitietoja ja tyhjennetty heidän tilejään. Ilmoitetuissa tapauksissa myyjään on ottanut netin osto- ja myyntipalstoilla yhteyttä ostaja, joka on keskustelun jälkeen laittanut aidonnäköisen kuvan postin linkistä. Linkki...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja