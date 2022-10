NHK Groupin uudet tilat täynnä Hämeenlinnassa – yritys haluaa Kantolasta kaksi hehtaaria lisätilaa

NHK Group aikoo yhä laajentaa toimintaansa Hämeenlinnassa. Yritys aikoo ostaa kaupungilta Kantolasta runsaan kahden hehtaarin tontin, jonka naapuritontilla sillä on jo toimisto-, keskusvarasto- ja myymälätilat.

Hämeenlinnan kaupunginhallitukselle esitetään ensi maanantaina, että kaupunki myisi NHK Groupille 21 764 neliön tontin 565 264 eurolla. Myyntihinta on kahden kiinteistönarvioyrityksen hinta-arvion keskiarvo.

Lypsyrobottien edustaja

Hämeenlinnalainen NHK Group on erikoistunut maatalouskoneiden myyntiin, markkinointin, huoltoon ja neuvontaan. Yhtiö muun muassa edustaa Lely-lypsyrobotteja Suomessa. Konserni työllistää noin 200 työntekijää, joista yli 50:llä toimipaikka on Hämeenlinnassa. Yhtiön liikevaihto, joka oli viime vuonna noin 65 miljoonaa euroa, on kasvanut nopeasti.

Yritys rakennutti 2 000 neliön uudet tilat Hämeenlinnan Kantolaan viime vuonna. Se ilmoittaa kuitenkin nyt, että tilat ja tontti ovat nyt täynnä. Yhtiön kasvun esteenä ovat sen laajentumismahdollisuudet Hämeenlinnassa.

Myytävällä tontilla on Telian masto ja laitetila, joille on vuokrattu noin 80 neliön alue. Telian vuokra-alue jäisi tontille rasitteeksi.