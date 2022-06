Nimco pakeni sisällissotaa –Kahdeksan lapsen yksinhuoltaja on kasvanut vaikeuksien keskeltä vahvaksi naiseksi

vaiheikas elämä on nyt ikuistettu kansien väliin.

Joulun jälkeiset päivät vuonna 1990 muuttivat miljoonien somalialaisten elämän. Afrikan sarvessa syttyi tuhoisa sisällissota, joka heitti kokonaisen kansakunnan väkivallan kierteeseen.

Syntyi pakolaistulva, jonka keskellä oli myös tuolloin 15-vuotias Nimco Noor.

– Muistan aivan selvästi sen päivän, kun ympäri Mogadishua alkoi kuulua ammuntaa. Ihmiset olivat levottomia ja he alkoivat paeta kaupungista. Me lähdimme kaupungista kävellen pakoon, kertoo nyt 47-vuotias Noor.

Pakolaisena kahdessa maassa

Edessä oli elämä pakolaisena ensin omassa maassa ja myöhemmin Keniassa.

– Lopulta pääsin Kenian pääkaupunkiin Nairobiin ja siellä elämä oli paljon parempaa, kävimme elokuvissakin, Noor muistelee.

Nairobissa hän tapasi myös tulevan aviomiehensä, joka asui Suomessa, mutta oli poikennut matkallaan juuri Nairobiin. Naimisiin mentiin pian.

– Suomen suurlähetystössä teimme perheenyhdistämishakemuksen ja mies palasi pian takaisin Suomeen.

“Tulo Suomeen oli shokki”

Vuoden 1998 lopussa Noor sai hyviä uutisia: hakemus on hyväksytty ja Suomessa odotti uusi elämä. Se koitti seuraavana vuonna.

– Tulo Suomeen oli shokki. Jo lentokentällä minua oli vastassa poliiseja, jotka ottivat minusta ja pojastani valokuvat ja sormenjäljet.

Ensimmäinen koti löytyi Vesalasta, mutta alkuvuosina he muuttivat tiuhaan.

– Meri-Rastilassa asuimme parisen vuotta, mutta Vuosaareen kotiuduimme jo vuosia sitten.

Perheeseen syntyi vuosien varrella kaikkiaan kahdeksan lasta.

Täällä kaikilla on mahdollisuus opiskella

Rakkaus ei kuitenkaan kestänyt ja Noor ja hänen miehensä erosivat vuonna 2010. Sen jälkeen Nimco Noor oli kahdeksan lapsen yksinhuoltaja.

– Se ei ollut helppoa, mutta minun oli vain oltava vahva, ihan lastenkin takia.

Noor on koko elämänsä ajan halunnut kouluttautua.

– Yksi parhaimmista asioista Suomessa on se, että täällä kaikilla on mahdollisuus opiskella.

Tällä hetkellä Noorin elämä on seesteistä. Hän työskentelee somalin kielen ja islamin opettajana helsinkiläisissä kouluissa. Lapsista vanhin on nyt 23-vuotias ja nuorimmainenkin on täyttänyt 12.

Nimco Noorin vaiheikas elämä on nyt ikuistettu kansien väliin. Like julkaisi vastikään teoksen Paratiisin tyttö – juuret Mogadishussa, koti Helsingissä.

Kirja perustuu Noorin pitämiin päiväkirjoihin. Kirjan on suomeksi kirjoittanut helsinkiläinen Maippi Luukinen.